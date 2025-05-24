ديزني ترشح مسلسل Agatha All Along للفوز بـ 24 جائزة في حفل الإيمي

مسلسلات مارفل، أعلنت شركة ديزني رسميا، عن تقديم مسلسل Agatha All Along، دعمه للترشح بـ ٢٤ جائزة، خلال حفل توزيع جوائز الأيمي المقلبة.

ومن ضمن الفئات التي رشحت ديزني، مسلسل Agatha All Along، للتنافس عليها، فئة أفضل مسلسل كوميدي، وأفضل ممثلة بمسلسل كوميدي، وأفضل ممثل مساعد بمسلسل كوميدي، وأفضل ممثلة مساعدة بمسلسل كوميدي.

مارفل تبدأ تحضيرات الموسم الثاني من Agatha All A long

وكشف تقرير لـ Production Weekly، أن مارفل بدأت بالفعل، التحضيرات الأولية للموسم الثاني من مسلسل AgathaAllAlong، وذلك لرغبتها في استثمار النجاح الكبير الذي حققه الجزء الأول.

وذكر موقع HL-Serf، في تقييم جديد له، أن مسلسل مارفل الجديد، Agatha All Along، هو أكثر مسلسل شهرة بين جميع مسلسلات شهر سبتمبر ٢٠٢٤.

وأوضح الموقع، أن مسلسل مارفل الجديد، حصل علي أكثر من ٨٥ مليون نقطة رقمية، وبفارق ٤٥ مليون نقطة عن المركز الثاني، الذي احتله مسلسل The Penguin.

وطرحت استديوهات مارفل، الموسم الأول لأحدث أعمالها الفنية، مسلسل Agatha All Along، للمشاهدة حصريا على منصة ديزني بلس.

تفاصيل مسلسل مارفل Agatha All Along

Agatha All Along، هو مسلسل غموض يدور حول، شخصية الساحرة، اجاثا، وبعض الحلفاء غير المتوقعين، الذين يعملون على مساعدتها لاستعادة قواها السابقة.

Agatha All Along، بطولة كاثرين هان، وباتي لوبوني، وساشير زاماتا، وديبرا جو روب، وآلي آهن، ويعرض المسلسل حصريا، علي منصة ديزني.

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