استرداد 87 فدانا من أملاك الدولة بواحة الخارجة بالوادي الجديد

تواصل الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، جهودها الحثيثة لاستعادة أراضي الدولة غير المستغلّة وتعظيم الاستفادة منها بما يعود بالنفع على المواطنين.

وأكد جهاد المتولي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بالوادي الجديد، تنفيذ خطة متكاملة لاسترداد جميع أراضي الدولة المتعدي عليها، مشيرا إلى أن مواجهة هذه التعديات تتجاوز كونها مجرد التزام قانوني، لتصبح ضرورة وطنية ملحة لحماية مقدرات الدولة، وحقوق المواطنين، وسيادة القانون.

ولفت رئيس مركز ومدينة الخارجة، إلى أن الوحدة المحلية اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين على الأراضي الأراضي من أملاك الدولة، وضعت لافتة تُوضح أن الأرض مستردة وتخضع لحراسة أمنية مشددة لضمان عدم تكرار التعدي عليها.

تأتي هذه الإجراءات بعد رصد تلك التعديات وصدور قرارات إزالة بشأنها، بهدف استعادة تلك الأراضي ومنع أي محاولات للاستيلاء عليها مستقبلًا، وفي إطار توجيهات مشددة من اللواء الدكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، بضرورة التصدي بحزم لجميع أشكال التعديات على أملاك الدولة، سواء كانت أراضي زراعية أو مبانٍ، وذلك للحفاظ على حق الدولة في هذه الأراضي.

استرداد 87 فدانًا لتعزيز التنمية

وقال جهاد المتولي رئيس مركز ومدينة الخارجة، إن الوحدة المحلية نجحت في سحب 8 حالات من أراضي الدولة التي لم يتم دفع المستحقات المالية المقررة لها، بمساحة إجمالية تبلغ 87 فدانًا و5 قراريط وسهمًا واحدًا، وتشمل هذه الأراضي مناطق حيوية بالخارجة وقرى بولاق، والجزائر، وصنعاء.

تأكيد على سيادة القانون وتكافؤ الفرص

يأتي هذا الإجراء تأكيدًا على سيادة القانون وحرص الدولة على تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص، حيث يهدف إلى ضمان استغلال هذه الأراضي بما يحقق المصلحة العامة، ويوفر فرصًا جديدة للمشروعات التنموية التي تخدم أبناء المحافظة.

وتهيب الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة، بجميع السادة المواطنين بسرعة تسديد مستحقات الدولة المالية المقررة عليهم، وذلك لتجنب التعرض لقرارات سحب الأراضي، والتي تهدف إلى حفظ حقوق الدولة وضمان حسن استغلال مواردها لخدمة الصالح العام، تؤكد هذه الخطوات الجادة التزام الوحدة المحلية بتعظيم موارد الدولة ووضعها في خدمة أهداف التنمية الشاملة، مما يفتح آفاقًا جديدة للمشروعات الزراعية والصناعية أو الخدمية، ويسهم في خلق فرص عمل وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

ومن جانبه أكد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، أن المحافظة مستمرة في تنفيذ حملات الإزالة بكل حزم، بالتنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية والجهات التنفيذية المعنية، لضمان تنفيذ قرارات الإزالة وفقًا للجدول الزمني المحدد، مشيرًا إلى أن الدولة لن تتهاون في استرداد حق الشعب والحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع التعدي عليها.

ودعا المحافظ المواطنين إلى الالتزام بالقانون وعدم الشروع في أي أعمال بناء مخالفة أو تعديات على الأراضي، مؤكدًا أن أجهزة الدولة مستمرة في رصد المخالفات والتعامل الفوري معها بكل حسم.

وتؤكد محافظة الوادي الجديد على أن الأجهزة المعنية لن تتوانى عن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي شخص يحاول التعدي على أملاك الدولة، مشيرًا إلى أن الحملات مستمرة وسيتم التعامل بحزم مع أي مخالفات يتم رصدها. وتهيب الوحدة المحلية بالمواطنين عدم الانسياق وراء الشائعات والتأكد من قانونية أي حيازة لأراضٍ، والتعاون مع الأجهزة المعنية للإبلاغ عن أي تعديات.

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