صدارة هدافي الليجا والحذاء الأوروبي، مبابي يطارد المجد من بوابة سوسيداد

يسعى الفرنسي كيليان مبابي نجم ريال مدريد، إلى التسجيل في مباراة اليوم أمام ريال سوسيداد لحسم جائزة هداف الدوري الإسباني.

ويتصدر كيليان مبابي قائمة هدافي الدوري الإسباني برصيد 29 هدفًا، بفارق 4 أهداف عن أقرب منافسيه روبرت ليفاندوفسكي نجم برشلونة.



كما يأمل مبابي التسجيل من أجل اعتلاء صدارة هدافي الدوريات الأوروبية، ومن ثم تحقيق الحذاء الذهبي الأوروبي.

ويتواجد مبابي في المركز الثاني في قائمة الهدافين الحذاء الذهبي للدوريات الأوروبية، برصيد 58 نقطة بعدما سجل 29 هدفًا، في حين يتصدر لاعب سبورتينج لشبونة جيوكيرس برصيد 58.5 نقطة، بعدما سجل 39 هدفًا مع العلم أن موسم الدوري البرتغالي قد انتهى.



ويحتل النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول المركز الثالث برصيد 56 نقطة بعدما سجل 28 هدفًا، ويتطلع إلى تسجيل هدفين إذا رغب في اعتلاء تلك القائمة حيث يواجه كريستال بالاس يوم الأحد.

وتمنح نقطتين لكل لاعب يسجل هدفًا في الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى، مقابل نقطة ونصف لكل لاعب خارجها.

ويستضيف ريال مدريد نظيره ريال سوسيداد اليوم السبت، علي ملعب سانتياجو برنابيو ضمن الجولة الثامنة والثلاثين والأخيرة من الدوري الإسباني لهذا الموسم.

وتعد تلك المباراة هي الأخيرة للمدرب كارلو أنشيلوتي مع ريال مدريد، حيث سيتجه إلى تدريب منتخب البرازيل.

كما أن تلك المباراة هي الأخيرة للنجم الأسطوري لوكا مودريتش مع ريال مدريد على ذلك الملعب، حيث أعلن رحيله عن النادي بمجرد انتهاء عقده في 30 يونيو المقبل، وسيشارك في كأس العالم للأندية حتى ذلك الحين.

موعد مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد في الدوري الإسباني

تنطلق مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد اليوم في الدوري الإسباني في تمام الساعة 5:15 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد وريال سوسيداد في الدوري الإسباني



تذاع مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد اليوم في الدوري الإسباني عبر قناة beIN SPORTS 3.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني برصيد 81 نقطة في الدوري الاسباني، في حين أن ريال سوسيداد لديه 46 نقطة في المركز الحادي عشر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.