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رياضة

قائمة ريال مدريد لمواجهة سوسيداد في الدوري الإسباني

لوكا مودريتش
لوكا مودريتش

أعلن كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد قائمة فريقه لمواجهة ريال سوسيداد في المباراة المقرر أن تجمع بين الفريقين في الجولة الأخيرة من الدوري الإسباني.

قائمة ريال مدريد ضد سوسيداد 

الحارس: تيبو كورتوا - أندري لونين – فران جونزاليز.

خط الدفاع: لوكاس فاسكيز - خيسوس فاييخو - فران جارسيا - راؤول أسينسيو - يوسف لخديم - رامون جاكوبو.

خط الوسط: فيديريكو فالفيردي - لوكا مودريتش - أوريلين تشواميني - أردا جولر - داني سيبايوس – كيما أندريس.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور - كيليان مبابي - براهيم دياز – جونزالو جارسيا

ترتيب ريال مدريد وسوسيداد في الدوري الإسباني 

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 81 نقطة، بينما يأتي ريال سوسيداد في المركز الـ11 برصيد 46 نقطة.

أنشيلوتي يودع ريال مدريد

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم الجمعة، رحيل مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي عن تدريب الفريق الأول للميرنجي، بعد مسيرة استثنائية ترك خلالها بصمة لا تُنسى في تاريخ النادي.

وكتب أنشيلوتي عبر حسابه بموقع إنستجرام: "اليوم سنذهب منفصلين مرة أخرى، اليوم مرة أخرى آخذ في قلبي كل لحظة عشتها في هذه المرحلة الثانية الرائعة كمدرب لريال مدريد، لقد كانت سنوات لا تنسى، رحلة مذهلة مليئة بالعواطف والألقاب وقبل كل شيء، الفخر بتمثيل هذا الشعار".

وأضاف: "شكرا للرئيس فلورنتينو بيريز، للنادي، للاعبين، لفريق العمل، وقبل كل شيء، لهذا المشجع الفريد الذي جعلني أشعر دائمًا بأنني واحد منهم، ما حققناه معًا سيبقى إلى الأبد في ذاكرة مشجعي الريال، ليس فقط من أجل الانتصارات، ولكن من أجل الطريقة التي حققناها، ليالي البرنابيو السحرية هي بالفعل تاريخ كرة القدم" 

واختتم أنشيلوتي: "الآن تبدأ مغامرة جديدة، لكن علاقتي مع ريال مدريد أبدية، أراكم قريبًا مدريديستا". 

وفي بيان رسمي، أعرب النادي عن امتنانه العميق وتقديره الكبير لأنشيلوتي، الذي وصفه بأحد أعظم الأساطير في تاريخ ريال مدريد وكرة القدم العالمية. 

وخلال فترتيه مع الفريق، قاد أنشيلوتي النادي الملكي في واحدة من أنجح الحقبات، محققًا 15 لقبًا على مدار ستة مواسم، ليصبح المدرب الأكثر تتويجًا في تاريخ ريال مدريد.

من جانبه، صرّح رئيس النادي فلورنتينو بيريز قائلًا: "كارلو أنشيلوتي أصبح جزءًا لا يتجزأ من عائلة ريال مدريد. نحن فخورون بما قدمه من نجاحات وبقيمه التي تمثل روح النادي الملكي".

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