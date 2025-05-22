كيليان مبابي يفوز بجائزة أفضل لاعب في ريال مدريد هذا الموسم

حصل كيليان مبابي لاعب ريال مدريد، على جائزة أفضل لاعب في الفريق الملكي لموسم 2024/25.

فيما اقترب نادي ريال مدريد من تقديم تشابي ألونسو مدربا للفريق، لخلافة الإيطالي كارلو أنشيلوتي الذي سيرحل عن الفريق الملكي لتولي تدريب منتخب البرازيل.

يأتي هذا التغيير بعد رحيل المدرب كارلو أنشيلوتي، إلى جانب لاعبين بارزين مثل لوكا مودريتش ولوكاس فاسكيز، مما يمهد الطريق لثورة فنية وإدارية داخل الفريق.

هيكلة جديد منتظرة في ريال مدريد مع ألونسو

وسيشهد النادي انتقالًا سريعًا إلى المرحلة الجديدة، إذ سيتولى ألونسو، نجم ريال مدريد السابق ومدرب باير ليفركوزن الناجح، قيادة الفريق وسط توقعات كبيرة بإعادة تشكيل هوية الفريق.

ومن المنتظر أن يتسلم داني كارفاخال شارة قيادة الفريق، في إشارة إلى بداية تغييرات جذرية في هيكلية النادي.

ويترقب عشاق النادي الملكي الإعلان الرسمي عن المدرب الجديد، الذي سيقود الفريق في منافسات حاسمة، أبرزها كأس العالم للأندية المقرر إقامتها في الولايات المتحدة يوم 14 يونيو. وسيكون على ألونسو تحقيق انطلاقة قوية لتثبيت أسلوبه وتأكيد جدارته بقيادة الفريق.

موعد تقديم ألونسو مدربا لريال مدريد

كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية أنه من المقرر أن يُقدَّم تشابي ألونسو رسميًا مدربًا لريال مدريد صباح يوم الاثنين، 26 مايو، في صالة المدينة الرياضية بفالديبيباس.

وسيوقع ألونسو على عقد يمتد لثلاث سنوات، حاملًا معه طموحات كبيرة لتكرار نجاحاته التي حققها مع باير ليفركوزن، ولكن هذه المرة على رأس الجهاز الفني للنادي الذي شهد تألقه كلاعب.

وبدأ ألونسو بالفعل التحضير لمهمته الجديدة منذ أسابيع، مدركًا أن التحديات المقبلة لن تكون سهلة.

كأس العالم للأندية ستكون أول اختبار حقيقي له، إذ يطمح إلى تحقيق اللقب لتعزيز مكانته مدربا جديدا.

وسيكون فلورنتينو بيريز، رئيس النادي، إلى جانبه، بعد أن لعب دورًا محوريًا في إعادة ألونسو إلى ريال مدريد، الذي سبق له تدريب فرق الناشئين والفريق الرديف فيه.

سيصل ألونسو إلى ريال مدريد برفقة طاقم من أربعة مساعدين، وسيكون سيباس باريلا مساعده الأول، بعد أن رافقه في تجربته مع ليفركوزن.

كما سينضم ألبرتو إنثيناس إلى الجهاز الفني، بينما سيتولى إيسمايل كامينفورتي لوبيز، الذي عمل سابقًا في برشلونة ب ونيويورك سيتي، مسؤولية الإعداد البدني.

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