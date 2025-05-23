الجمعة 23 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

وفد الصحة العالمية يزور معهد تيودور بلهارس لتعزيز التعاون

معهد تيودور بلهارس،
معهد تيودور بلهارس، فيتو
ads

استقبل معهد تيودور بلهارس للأبحاث، وفدًا رفيع المستوى من منظمة الصحة العالمية "WHO"، برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي؛ بحضور الدكتورة هاجر فتحي عبد المقصود رئيس مركز التعاون مع منظمة الصحة العالمية بالمعهد، لبحث سبل التعاون المشترك في مجال مكافحة البلهارسيا والأمراض المتوطنة، وتقييم اعتماد المعهد كمركز تعاون مع المنظمة، حيث اطلع الوفد على الإمكانيات البحثية المتقدمة للمعهد.

تطوير تشخيص وعلاج البلهارسيا

شمل البرنامج جولة ميدانية في أقسام المعهد، بما في ذلك، قسم الطفيليات، قسم المناعة، قسم المالاكولوجي، كما ضم مناقشات علمية حول المشاريع البحثية الجارية، ودور المعهد في تطوير تشخيص وعلاج البلهارسيا، إضافة إلى توقيع اتفاقيات تعاون وخطط عمل مشتركة لدعم الأبحاث وبناء القدرات.    

أعرب الدكتور أحمد عبد العزيز القائم بأعمال مدير معهد تيودور بلهارس، عن تقديره لثقة منظمة الصحة العالمية في إمكانيات المعهد البحثية، مُشيرًا إلى أن هذه الشراكة ستسهم في تعزيز جهود المعهد لمكافحة الأمراض المتوطنة وخدمة الصحة العامة محليًا ودوليًا.

ومن جانبه، أعرب الوفد، عن إعجابه بالمستوى التقني والعلمي للمعهد، متطلعين إلى تعاون مثمر يُسهم في تحقيق أهداف الصحة العالمية.

وفي ختام الزيارة تم الاتفاق على وضع خطة عمل تنفيذية لتحديد أولويات التعاون في تطوير أدوات تشخيصية وعلاجية، وتدريب الكوادر البحثية، وتبادل الخبرات والمعرفة العلمية، فضلًا عن دراسة اعتماد المعهد كمركز تعاون مع منظمة الصحة العالمية في مجال مكافحة البلهارسيا.

ربط البحث العلمي بالتنمية المستدامة

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، استعداد مصر الدائم لتعزيز أواصر التعاون العلمي مع كل المؤسسات الدولية المعنية بالبحث العلمي والصحة العامة، بالتركيز على الشراكات الدولية الهادفة التي تقدم حلولًا عملية للتحديات المحلية في الصحة العامة والبحث التطبيقي، وذلك انطلاقًا من تحقيق الإستراتيجية الوطنية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، وربط البحث العلمي بالتنمية المستدامة لتحقيق رؤية مصر 2030.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

البحث العلمي الامراض المتوطنة التعليم العالي الصحة العالمية تيودور بلهارس وزير التعليم العالي

مواد متعلقة

فتح باب التقدم لجائزة اليونسكو - أوزبكستان بيروني في أخلاقيات الذكاء الاصطناعي

الحفني ورئيس مصر للطيران في زيارة لمقر إيرباص العالمية بفرنسا

الأعلى للجامعات يبدأ مقابلة المتقدمين لرئاسة جامعة كفر الشيخ غدًا

عميد تجارة عين شمس يلتقي الطلاب لبحث مشاكلهم

مصر للطيران تنظم اليوم 16 رحلة لنقل الحجاج إلى الأراضي المقدسة

10 مسارات مخصصة للأشقاء الأفارقة، مطار القاهرة يستعد للاحتفال بيوم إفريقيا

الأعلى للجامعات يستضيف برنامج تدريب فريق إدارة الجوائز

بحوث الإلكترونيات يبحث مع وفد دولي التعاون في مجال الموجات الميكروئية

الأكثر قراءة

قراران جمهوريان مهمان وتكليفات رئاسية حاسمة للحكومة ورسائل خير للمصريين

عبد الله السعيد يهدد مستقبل الرمادي في الزمالك، اعرف التفاصيل

بث مباشر لـ نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد الريف المصري بالمنيا

تعرف على طرف ودية الأهلي اليوم في التتش

تنخفض إلى 24 درجة بهذه المناطق، موعد انكسار الموجة الحارة

الضاني يرتفع والبتلو ينخفض، أسعار اللحوم اليوم الجمعة في الأسواق

حماس تستخرج جثمان محمد السنوار وتدفنه مؤقتا في نفق

رسميًا، ريال مدريد يعلن رحيل كارلو أنشيلوتي

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الأرز في السوبر ماركت اليوم الجمعة

سعر السكر اليوم الجمعة 23 مايو 2025

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم

سعر السكر اليوم الخميس 22 مايو 2025 داخل الأسواق والمحلات

المزيد

انفوجراف

أرقام هاري كين بعد تتويجه بجائزة أفضل لاعب في الدوري الألماني (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ماذا يفعل المسلم الذي يملك الاستطاعة المالية للحج وغير قادر جسديا؟ الأزهر يجيب (فيديو)

تفسير رؤية الحوت في المنام وعلاقتها بزوال المشكلات والهموم

تفسير رؤية تناول العسل الأبيض في المنام وعلاقتها بتحقيق أمنية طال انتظارها

المزيد
الجريدة الرسمية