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اقتصاد

أسعار الخضار اليوم، انخفاض الطماطم 4 جنيهات وارتفاع الثوم ومفاجأة عن الليمون

أسعار الخضار
أسعار الخضار

أسعار الخضار اليوم، سجلت أسعار الخضار تباينًا ملحوظًا، وفق آخر تحديث في سوق العبور للجملة، أكبر أسواق الجملة في محافظات مصر، اليوم الأربعاء الموافق 21 مايو 2025.

أسعار الخضار اليوم

وتستعرض «فيتو» سعر الخضار في سوق العبور للجملة اليوم الأربعاء الموافق 21 مايو 2025، في السطور الآتية:

أسعار الخضار 
أسعار الخضار 

سعر الخضار اليوم الأربعاء

  • تراوح  سعر الطماطم بين 6 جنيهات إلى 11 جنيهًا للكيلو، بانخفاض 4 جنيهات عن سعرها السابق.
  • تراوح سعر كيلو البطاطس بين 4 جنيهات إلى 8 جنيهات، بانخفاض جنيه عن سعرها السابق.
  • تراوح سعر كيلو البصل أبيض من 5 جنيهات إلى 7.5 جنيه.
  • تراوح سعر كيلو البصل أحمر من 5 جنيهات إلى 7.5 جنيه، بانخفاض 50 قرشًا عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو الكوسة من 5 جنيهات إلى 10 جنيهات، بارتفاع جنيه عن سعرها السابق.
  • تراوح سعر جزر بدون عروش من 3 إلى 5 جنيهات.
أسعار الخضار 
أسعار الخضار 

سعر الخضار اليوم

  • تراوح سعر كيلو الفاصوليا من 8 إلى 13 جنيها، بارتفاع 5 جنيهات عن سعرها السابق.
  • تراوح سعر كيلو باذنجان بلدي من 5 جنيهات إلى 7 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو فلفل رومي من 7 إلى 10 جنيهات، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو الفلفل حامي من 5 إلى 7 جنيهات، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو فلفل ألوان من 25 إلى 31 جنيهًا، بانخفاض 9 جنيهات عن سعره السابق.
أسعار الخضار 
أسعار الخضار 

أسعار الخضار

  1. تراوح سعر كيلو الملوخية من 10 إلى 13 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.
  2. تراوح سعر كيلو الخيار صوب من 8 إلى 11 جنيها.
  3. تراوح سعر كيلو الخيار بلدي من 8 إلى 11 جنيها.
  4. تراوح سعر البامية من 30 إلى 45 جنيهًا.
  5. تراوح سعر كيلو البسلة من 16 إلى 20 جنيها.
  6. تراوح سعر كيلو السبانخ من 15 إلى 20 جنيهًا، بارتفاع 9 جنيهات عن سعره السابق.
  7. وتراوح سعر ورق العنب من 30 إلى 45 جنيهًا للكيلو.
أسعار الخضار 
أسعار الخضار 

سعر الخضار 

  • تراوح سعر كيلو القلقاس من 12 إلى 15 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو البطاطا من 3.5 جنيه إلى 9.5 جنيه.
  • تراوح سعر كيلو الثوم من 30 إلى 50 جنيهًا، بارتفاع 5 جنيهات عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو الليمون بلدي من 40 جنيهًا إلى 55 جنيهًا، بانخفاض 5 جنيهات عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو الليمون أضاليا من 20 جنيهًا إلى 30 جنيهًا.

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