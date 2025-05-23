كشفت أمانة المراكز الطبية المتخصصة عن نجاح مستشفى شرق المدينة في إنقاذ مريض بجلطة حادة بالشرايين التاجية وعدم انتظام بضربات القلب.

و قالت أمانة المراكز الطبية المتخصصة إن مستشفى شرق المدينة استقبل مريضًا يبلغ من العمر ٦٥ عامًا، له تاريخ مرضي بجلطة سابقة بالقلب، وقد أجرى عملية تركيب ٣ دعامات منذ حوالي سنتين، ولكن تم إهمال العلاج لمدة ثلاثة أشهر.

جلطة جديدة مكتملة بالشريان التاجي الأيمن

وقال الدكتور عبد الله الفرماوي مدير مستشفى شرق المدينة، أن قسم الطوارئ بالمستشفى قد استقبل المريض وهو يعاني من جلطة جديدة مكتملة بالشريان التاجي الأيمن، وعدم انتظام بضربات القلب.

وأكد أنه على الفور تم دخول الحالة لعمل قسطرة أولية للشرايين التاجية بصورة عاجلة في وقت قياسي عن طريق فريق القسطرة الأولية المتواجد ٢٤ ساعة بالمستشفى.

وتبين وجود انسداد كامل وجلطات بالشريان التاجي الأيمن، وتم التعامل مع الحالة حسب البروتوكولات العالمية المعتمدة، وقد قام الفريق الطبي بتركيب ٣ دعامات دوائية، وتم خروج الحالة دون مضاعفات لاستكمال العلاج برعاية القلب.

كانت أعلنت أمانة المراكز الطبية المتخصصة أنه لأول مرة في السلوم التخصصى، إجراء عملية تثبيت داخلي بمسمار نخاعي تشابكي.

مريض يبلغ من العمر ٢٢ عامًا مصاب بكسر في القصبة اليمنى

وقالت إنه استقبل قسم العظام بمستشفى السلوم التخصصي، مريضا يبلغ من العمر ٢٢ عامًا مصاب بكسر في القصبة اليمنى، وبعد إجراء الفحوصات اللازمة والأشعات، تم تحضير المريض لدخول العمليات، حيث قام فريق جراحة العظام بإجراء عملية تثبيت داخلي بمسمار نخاعي تشابكي.

وقال الدكتور رضا بكر مدير المستشفى إن هذه العملية الجراحية تُجرى لأول مرة بالمستشفى، وإنها تعتبر من التقنيات الحديثة والمتطورة التي تُستخدم لعلاج الكسور المُعقدة في العظام، حيث يتم تثبيت العظم باستخدام مسمار نخاعي متشابك، من خلال استخدام جهاز CA-RM، وهذا يساعد في سرعة الشفاء وتقليل احتمالات حدوث مضاعفات، ومما يجعلها خيارًا مفضلا في علاج حالات الكسور التي يصعب معالجتها بالطرق التقليدية.

تحسين مستوى الرعاية الصحية في مستشفى السلوم التخصصي

كما نوه مدير المستشفى بأن هذه العملية تمثل خطوة كبيرة نحو تحسين مستوى الرعاية الصحية في مستشفى السلوم التخصصي، وتعكس الجهود المستمرة لتحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة لمرضى محافظة مطروح.

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