الصحة العالمية: النظام الصحي في غزة ينهار

قالت منظمة الصحة العالمية، في بيان صادر عنها اليوم الأربعاء، إن النظام الصحي في غزة ينهار بسبب توسيع العمليات العسكرية وأوامر الإخلاء.

انهيار النظام الصحي في غزة

وأضافت منظمة الصحة العالمية في بيانها، أن مستشفى العودة مهدد بالإغلاق وهو آخر مستشفى يعمل في شمال قطاع غزة.

وفي وقت سابق قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم، إن المنظمة مستعدة للتحرك فورا لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة، في حال تم السماح بذلك.

الصحة العالمية تطالب إسرائيل بالسماح بإدخال مساعدات طبية لغزة

وطالب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، إسرائيل بالسماح بإجلاء المرضى من غزة وإدخال مساعدات طبية وغذائية.

وفي السياق ذاته أعلنت إذاعة جيش الإحتلال الإسرائيلي نقلا عن مصادر لم تسمها أن الأمم المتحدة هي من ستشرف على دخول المساعدات إلى غزة.

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