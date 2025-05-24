السبت 24 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الأعلى للجامعات يبدأ اليوم مقابلة المتقدمين لرئاسة جامعة كفر الشيخ

المجلس الأعلى للجامعات،
المجلس الأعلى للجامعات، فيتو
ads

يبدأ المجلس  الأعلى للجامعات، مقابلة المتقدمين لرئاسة جامعة كفر الشيخ، اليوم السبت، بمقر أمانة المجلس الأعلى للجامعات. 

وبدأت الخميس، المقابلات للمتقدمين لمنصب رئيس جامعة بني سويف.

وكانت  لجنة اختيار القيادات الجامعية قررت أن تكون المقابلات للمتقدمين لمنصب رئيس الجامعة في عدد من الجامعات كالتالي: 

1- جامعة بني سويف، يوم الخميس الموافق 22 /5 /2025 في تمام الساعة العاشرة صباحًا بمقر أمانة المجلس الأعلى للجامعات. 

2- جامعة كفر الشيخ، يوم السبت الموافق 24 /5 /2025 في تمام الساعة العاشرة صباحًا بمقر أمانة المجلس الأعلى للجامعات. 

3- جامعة مطروح، يوم الخميس الموافق 29 /5 /2025 في تمام الساعة العاشرة صباحًا بمقر أمانة المجلس الأعلى للجامعات.

الأوراق والمستندات المطلوبة للترشح لمنصب رئيس جامعة

 وكان المجلس الأعلى للجامعات، حدد مجموعة من المستندات المطلوب أن يتقدم بها المرشح لرئاسة أي جامعة من الجامعات الخمس، للجنة اختيار القيادات الجامعية، وجاءت كالتالي:

  • نسخة أصل و9 صور من السيرة الذاتية للمرشح باللغتين العربية والإنجليزية، وتشمل الأبحاث والمهارات العلمية، والإشراف على الرسائل العلمية، والمشروعات البحثية المشارك فيها، والتعاون الخارجي، وبناء الشراكات، والمشاركة في مشروعات تطوير التعليم.
  • نسخة أصل و9 صور من بيان حالة للمرشح، مبين به الإعارات والإجازات، والمهمات العلمية في الخارج، والجزاءات، بشرط أن يكون موقع ومختوم من الجامعة.
  • نسخة أصل و9 سور من خطة المرشح لتطوير الجامعة خلال فترة رئاسته في حال تم اختياره.
    وتقدم كل الأوراق والمستندات السابقة على 10 أسطوانات مدمجة أو فلاشات.
  • ويقدم المرشح مستند أصل بشهادة قانونية، تبين عدم إحالته لمجلس تأديب وعدم توقيع جزاءات عليه ولا تحقيقات، وأنه غير محال للمحاكمة الجنائية، وتكون الشهادة من خلال الشئون القانونية بالجامعة.
  • يقدم المرشح 2 صورة لبطاقة الرقم القومي.
  • يقدم المرشح 1 صورة شخصية حديثة له.
  • ونسخة واحدة من سيرة ذاتية مختصر له باللغة العربية.

وأكد المجلس أنه يحق للمرشح أو من ينوب عنه تقديم تلك الأوراق والمستندات لأمانة المجلس الأعلى للجامعات، مع مراعاة تقديم الأوراق بالترتيب المذكور.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاعلى للجامعات المجلس الأعلى للجامعات جامعة بني سويف جامعة مطروح جامعة كفر الشيخ رئيس جامعة بني سويف

مواد متعلقة

مصر للطيران تسير 22 رحلة جوية إلى الأراضي المقدسة غدًا

البحث العلمي تعلن عن منح للباحثين والطلاب في مجالات العلوم والتكنولوجيا

وفد الصحة العالمية يزور معهد تيودور بلهارس لتعزيز التعاون

فتح باب التقدم لجائزة اليونسكو - أوزبكستان بيروني في أخلاقيات الذكاء الاصطناعي

الحفني ورئيس مصر للطيران في زيارة لمقر إيرباص العالمية بفرنسا

الأعلى للجامعات يبدأ مقابلة المتقدمين لرئاسة جامعة كفر الشيخ غدًا

عميد تجارة عين شمس يلتقي الطلاب لبحث مشاكلهم

مصر للطيران تنظم اليوم 16 رحلة لنقل الحجاج إلى الأراضي المقدسة

الأكثر قراءة

نبيلة مكرم تروي قصة رؤيتها للسيدة العذراء أثناء توجهها لحضور محاكمة ابنها (فيديو)

إجراء أخير من بيراميدز بعد رفض المحكمة الرياضية طلبه بشأن مباراة القمة

نص الشهر ضايع، عدد أيام إجازات الموظفين في شهر يونيو 2025

بزيادة 10 جنيهات، ارتفاع أسعار الرقاق استعدادا لعيد الأضحى

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع العنب والفراولة وانخفاض جديد في التفاح

حريق هائل بعقار في الدرب الأحمر ووقوع مصابين

تعرف على عائد حسابات التوفير في البنك الزراعي

اللقطات الأولى لحريق سوق السلاح بالدرب الأحمر وإصابة أم وطفليها (فيديو)

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الأرز فى السوبر ماركت اليوم الجمعة

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم الجمعة

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم

المزيد

انفوجراف

أحكام حج المرأة.. الإجابة على أبرز الأسئلة التي تشغل بال النساء قبل أداء المناسك (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم السبت 24 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم السبت 24 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم السبت 24 – 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية