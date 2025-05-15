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أخبار مصر

التعليم العالي تنظم فعاليات لتعريف طلاب الهند بفرص الدراسة في مصر

التعليم العالي والبحث
التعليم العالي والبحث العلمي، فيتو

نظّمت الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين بإشراف الدكتور أحمد عبدالغني رئيس الإدارة، سلسلة من الفعاليات الترويجية المتخصصة للتعليم في الخارج، وذلك خلال الفترة من 9 إلى 12 مايو 2025 في عدد من المواقع الرئيسية بولاية كيرالا، بدولة الهند.

عاشور: نسعى لتعزيز مكانة مصر كمقصد تعليمي دولي

ويأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لتعزيز مكانة مصر كمقصد تعليمي دولي، وبإشراف الدكتور أيمن فريد مساعد الوزير للتخطيط الإستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل والقائم بأعمال رئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات.

وأوضح الدكتور عبدالغني أن الفعاليات هدفت إلى ربط الطلاب الراغبين في الدراسة بالجامعات المصرية وأولياء أمورهم بفرص التعليم الجامعي في مصر، انطلاقًا من التزام وزارة التعليم العالي بالتوسع في الأسواق التعليمية العالمية، وتوفير منصات فعالة للجامعات المصرية للتواصل المباشر مع الطلاب الطموحين وعائلاتهم.

وخلال الفعاليات تم استعراض آليات التقديم للدراسة في مصر، والتعريف بالمزايا التي تقدمها المؤسسات الأكاديمية المصرية للطلاب الدوليين، وكذلك شرح الخدمات التي توفرها منصة "ادرس في مصر"، كما استعرض ممثلو الجامعات البرامج الأكاديمية المتنوعة التي تقدمها الجامعات المصرية، وسلطوا الضوء على التخصصات الحديثة والفرص التعليمية المتاحة، كما تم تسليط الضوء على البرامج الدراسية المتنوعة، وخاصة البرامج التي تُدرس باللغة الإنجليزية، بالإضافة إلى التسهيلات المقدمة في إجراءات القبول.

وشارك في الفعاليات؛ جامعة بورسعيد، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، إلى جانب ممثلين عن وزارة التعليم العالي.

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