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رياضة

نهائي أفريقيا لكرة اليد، الأهلي يتقدم على الزمالك 15ـ 14 في الشوط الأول (صور)

نهائي أفريقيا لكرة
نهائي أفريقيا لكرة اليد بين الأهلي والزمالك، فيتو

تقدم الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي على نظيره الزمالك بنتيجة 15ـ14 في الشوط الأول من نهائي بطولة إفريقيا للأندية أبطال الكؤوس، المقامة على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر الأهلي في الجزيرة.

مباراة الأهلي والزمالك 

وانطلق نهائي أفريقيا على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي الأهلي بالجزيرة في الساعة السابعة مساء اليوم الجمعة.

وتذاع المباراة عبر قناة النادي الأهلي وقناة أون سبورت كما ينقل حساب الاتحاد الإفريقي لكرة اليد على يوتيوب المباراة.

وكان فريق رجال كرة اليد بالنادي الأهلي تأهل إلى نصف النهائي بالفوز على نظيره كينشاسا الكونغولي بنتيجة 45-21 في إطار ربع النهائي.



وتأهل الأهلي إلى ربع النهائي محققا العلامة الكاملة بالدور الأول بالفوز على ريد ستاد الإيفوارى فى أولى مواجهات البطولة بنتيجة 39- 18، قبل الفوز على الجيش الملكي المغربي بنتيجة 30-18 في ثانى مواجهاته، قبل أن يهزم الترجى التونسى 25-23 ثم فانز الكاميروني 39-18.

كما تأهل فريق رجال كرة اليد بنادي الزمالك إلى النهائي بالفوز على نظيره الترجى التونسى بنتيجة 30-22 بنصف النهائي، بينما تأهل الأهلي بالفوز على درب سلطان المغربى بنتيجة 36-23.

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حضور مؤمن زكريا ومجلس إدارة الاهلي مباراة الاهلي والزمالك لليد في بطولة كأس الكؤوس الافريقية، فيتو
<span style=حضور مؤمن زكريا ومجلس إدارة الاهلي مباراة الاهلي والزمالك لليد في بطولة كأس الكؤوس الافريقية، فيتو">
حضور مؤمن زكريا ومجلس إدارة الاهلي مباراة الاهلي والزمالك لليد في بطولة كأس الكؤوس الافريقية، فيتو

وتأهل فريق رجال كرة اليد بنادي الزمالك إلى نصف النهائي بالفوز على نظيره ريد ستار الإيفواري بنتيجة 40 - 21 في إطار ربع النهائي نهائي.

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