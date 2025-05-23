عبد الرحمن فيصل: جيل الأهلي الحالي يستحق الاحتفال بموسم استثنائي

أهدى عبد الرحمن فيصل، لاعب الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي، لقب بطولة إفريقيا للأندية أبطال الكؤوس إلى جماهير الأهلي، التي أكد أنها تستحق الاحتفال بموسم استثنائي للغاية، شهد العديد من النجاحات.

وأوضح أن الفريق حقق مكاسب عديدة بعد الفوز بالبطولة على حساب الزمالك، ليؤكد أن التتويج بلقب كأس السوبر الإفريقي قبل عدة أيام كان مستحقًّا وعن جدارة ويعكس هيمنة الفريق على البطولات.

وأشار إلى أن اللاعبين كانوا رجالًا وعلى قدر المسئولية، وأن الجميع داخل النادي على قلب رجل واحد من أجل حصد البطولات وكتابة التاريخ باستمرار.

وشدد على أن الجيل الحالي كان يستحق أن يقدم موسمًا رائعًا للغاية، حصل خلاله على العديد من البطولات في ظروف صعبة للغاية.

مباراة الأهلي والزمالك

وحقق الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي بطولة إفريقيا للأندية أبطال الكؤوس بعد الفوز على نظيره الزمالك بنتيجة 31ـ 28 في المباراة النهائية، التي أقيمت بينهما على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر الأهلي في الجزيرة.

وكان فريق رجال كرة اليد بالنادي الأهلي تأهل إلى نصف النهائي بالفوز على نظيره كينشاسا الكونغولي بنتيجة 45-21 في إطار ربع النهائي.



وتأهل الأهلي إلى ربع النهائي محققا العلامة الكاملة بالدور الأول بالفوز على ريد ستاد الإيفوارى فى أولى مواجهات البطولة بنتيجة 39- 18، قبل الفوز على الجيش الملكي المغربي بنتيجة 30-18 في ثانى مواجهاته، قبل أن يهزم الترجى التونسى 25-23 ثم فانز الكاميروني 39-18.

كما تأهل فريق رجال كرة اليد بنادي الزمالك إلى النهائي بالفوز على نظيره الترجى التونسى بنتيجة 30-22 بنصف النهائي، بينما تأهل الأهلي بالفوز على درب سلطان المغربى بنتيجة 36-23.

وتأهل فريق رجال كرة اليد بنادي الزمالك إلى نصف النهائي بالفوز على نظيره ريد ستار الإيفواري بنتيجة 40 - 21 في إطار ربع النهائي نهائي.

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