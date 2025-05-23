8 مستبعدين من قائمة الأهلي بكأس العالم للأندية.. وهذا موقف السولية ومعلول وعطية الله.. والصفقات التبادلية سلاح الأهلي لتسويق نجومه

استقرت إدارة الكرة بالنادي الأهلي على أبرز الأسماء التي سيتم استبعادها من قائمة الفريق في بطولة كأس العالم للأندية، والموسم المقبل كما قررت الإدارة تقسيم اسماء الراحلين الى مجموعتين

مجموعة ترحل عن الفريق قبل بطولة كأس العالم للأندية ولن تشارك بالبطولة ويسعى النادي لتسويقهم خاصة اللاعبين الذي يمتد عقدهم مع الأهلي ومجموعة أخرى ستغادر قائمة الفريق بعد بطولة كأس العالم للأندية ولن تستمر مع الفريق في البطولات المحلية.

قائمة اللاعبين الذي سيتم استبعادهم من بطولة العالم للاندية شهدت مفاجأت عديدة لعل ابرزها:

1 - أحمد عبد القادر والذي استقر الأهلي على عدم سفرة مع الفريق نظرا للإصابة التي تعرض لها مع فريق قطر القطري والتي ستمنعه من التواجد مع البعثة في بطولة كأس العالم ومن المنتظر حسم أمره بالاستمرار مع الفريق بعد البطولة حيث يمتلك اللاعب أكثر من عرض خارجي

2 – أكرم توفيق والذي أخطره مسئولو الأهلي بعدم تواجده في مونديال الأندية بعد تعاقده مع نادي الشمال القطري

3 – رامي ربيعة والذي رفض الأهلي تواجده في البطولة بعد مماطلته في التجديد ووجود معلومات لدى النادي بتوقيعه لنادي آخر سواء داخل او خارج مصر.

4 - كريم نيدفيد الذي أخطره الأهلي بعدم السفر لبطولة والذي يسعى الأهلي لإعارته لفريق زد في صفقة انتقال مصطفى العش للمارد الأحمر بيع نهائي.

5 – خالد عبد الفتاح والذي أخطره مسئولي الأهلي بعدم تواجده في بطولة كأس العالم للأندية.

6 – عمر الساعي الذي قام الأهلي بالتعاقد معه الموسم الماضي من الاسماعيلي تم استبعاده من قائمة الفريق لمونديال الأندية وسيتم إعارته لأحد أندية الدوري الموسم المقبل.

7 – حمزه علاء حارس مرمى الفريق الذي رفض التجديد للقلعة الحمراء ووردت أنباء عن رحيله لأحد أندية الدرجة الثانية بفرنسا.

8 محمد سمير مهاجم الفريق الشاب هو الآخر يغيب عن قائمة الفريق المتوجهة لأمريكا لخوض مباريات بطولة كأس العالم للأندية

الأهلي استقر ايضا على رحيل لاعبين بعد بطولة كاس العالم للاندية ولكنهم سيتواجدو مع الفريق بالبطولة وابرزهم

1 علي معلول الذي أخطره الأهلي بالتواجد مونديال الأندية على ان يقوم النادي بتوجيه الشكر له بعد البطولة وعدم الاستمرار مع الفريق بالموسم الجديد بسبب عدد اللاعبين الأجانب.

2 عمرو السولية سيتواجد في مونديال الأندية بأمريكا لكنه لن يستمر مع الفريق الموسم المقبل خاصة بعد عدم تجديد الأهلي تعاقد اللاعب واقترابه من الانتقال لنادي السويحلي الليبي.

3 يحيى عطية الله الذي أخطره الأهلي بالمشاركة في المونديال إلا أنه لن يقوم بتفعيل بند شرائه من نادي سوتشي الروسي.

الأهلي استقر ايضا على رحيل الثنائي محمد الضاوي كريستو ورضا سليم عن صفوف الفريق الموسم المقبل وكذلك لن يشاركا في مونديال الأندية.

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