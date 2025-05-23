أحمد عادل: الأهلي يتربع على عرش اليد محليًّا وقاريًّا والتتويج بالبطولة مسك الختام

عبر أحمد عادل، لاعب الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي ،عن سعادته بالفوز على الزمالك في نهائي بطولة إفريقيا للأندية أبطال الكؤوس، بعد أيام قليلة من الحصول على لقب السوبر الإفريقي، والتأهل للمشاركة في بطولة العالم «سوبر جلوب».

وأشار إلى أن المباراة كانت صعبة على الجميع، في ظل سعي الزمالك لتعويض خسارته لقب السوبر، وإن اللاعبين تحلوا بالهدوء ونجحوا في الخروج بالمواجهة إلى بر الأمان والحصول على اللقب.

وأوضح أن البطولة تعد ختامًا مثاليًّا لموسم شاق، قدم خلاله الفريق مباريات كبيرة، وتواجد على منصات التتويج بصورة تعكس شخصية اللاعبين وقدرتهم على تحمل الضغوط والفوز بالألقاب.

وتوجه عادل بالشكر إلى كل من ساند الجهاز الفني واللاعبين، ودعمهم في الفترات الصعبة، إلى أن عاد الفريق إلى مساره الصحيح، وأصبح يتربع على عرش اللعبة محليًّا وقاريًّا.

مباراة الأهلي والزمالك

وحقق الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي بطولة إفريقيا للأندية أبطال الكؤوس بعد الفوز على نظيره الزمالك بنتيجة 31ـ 28 في المباراة النهائية، التي أقيمت بينهما على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر الأهلي في الجزيرة.

وكان فريق رجال كرة اليد بالنادي الأهلي تأهل إلى نصف النهائي بالفوز على نظيره كينشاسا الكونغولي بنتيجة 45-21 في إطار ربع النهائي.



وتأهل الأهلي إلى ربع النهائي محققا العلامة الكاملة بالدور الأول بالفوز على ريد ستاد الإيفوارى فى أولى مواجهات البطولة بنتيجة 39- 18، قبل الفوز على الجيش الملكي المغربي بنتيجة 30-18 في ثانى مواجهاته، قبل أن يهزم الترجى التونسى 25-23 ثم فانز الكاميروني 39-18.

كما تأهل فريق رجال كرة اليد بنادي الزمالك إلى النهائي بالفوز على نظيره الترجى التونسى بنتيجة 30-22 بنصف النهائي، بينما تأهل الأهلي بالفوز على درب سلطان المغربى بنتيجة 36-23.

وتأهل فريق رجال كرة اليد بنادي الزمالك إلى نصف النهائي بالفوز على نظيره ريد ستار الإيفواري بنتيجة 40 - 21 في إطار ربع النهائي نهائي.

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