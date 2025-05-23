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رياضة

شاهد، احتفالات لاعبي الأهلي لليد بالفوز ببطولة إفريقيا للأندية أبطال الكؤوس (صور)

احتفالات لاعبي الأهلي
احتفالات لاعبي الأهلي بالفوز على الزمالك، فيتو

احتفل لاعبو النادي الأهلي لكرة اليد، منذ قليل، بالفوز على نظيره الزمالك في نهائي بطولة إفريقيا للأندية أبطال الكؤوس.

وتحولت صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر الأهلي في الجزيرة، إلى صالة احتفالات للاعبي الأهلي مع الجمهور فرحا بالفوز والبطولة، حيث حرصوا على ترديد الهتافات والغناء لفريقهم.

فوز الأهلي ببطولة إفريقيا للأندية أبطال الكؤوس

حقق الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي بطولة إفريقيا للأندية أبطال الكؤوس بعد الفوز على نظيره الزمالك بنتيجة 31ـ 28 في المباراة النهائية، التي أقيمت بينهما على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر الأهلي في الجزيرة.

مباراة الأهلي والزمالك 

وانطلق نهائي أفريقيا على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي الأهلي بالجزيرة في الساعة السابعة مساء اليوم الجمعة.

وأذيعت المباراة عبر قناة النادي الأهلي وقناة أون سبورت كما ينقل حساب الاتحاد الإفريقي لكرة اليد على يوتيوب المباراة.

وكان فريق رجال كرة اليد بالنادي الأهلي تأهل إلى نصف النهائي بالفوز على نظيره كينشاسا الكونغولي بنتيجة 45-21 في إطار ربع النهائي.

وتأهل الأهلي إلى ربع النهائي محققا العلامة الكاملة بالدور الأول بالفوز على ريد ستاد الإيفوارى فى أولى مواجهات البطولة بنتيجة 39- 18، قبل الفوز على الجيش الملكي المغربي بنتيجة 30-18 في ثانى مواجهاته، قبل أن يهزم الترجى التونسى 25-23 ثم فانز الكاميروني 39-18.

كما تأهل فريق رجال كرة اليد بنادي الزمالك إلى النهائي بالفوز على نظيره الترجى التونسى بنتيجة 30-22 بنصف النهائي، بينما تأهل الأهلي بالفوز على درب سلطان المغربى بنتيجة 36-23.

وتأهل فريق رجال كرة اليد بنادي الزمالك إلى نصف النهائي بالفوز على نظيره ريد ستار الإيفواري بنتيجة 40 - 21 في إطار ربع النهائي نهائي.

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