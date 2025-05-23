الجمعة 23 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

تشكيل نابولي الرسمي أمام كالياري في الدوري الإيطالي

نابولي
نابولي

أعلن أنطونيو كونتي، المدير الفني لفريق نابولي، تشكيل فريقه لمواجهة كالياري، في المباراة التي تجمع بينهما اليوم الجمعة في إطار منافسات الجولة الثامنة والثلاثين والأخيرة من بطولة الدوري الإيطالي.

تشكيل نابولي ضد كالياري

حراسة المرمى: ميريت

خط الدفاع: دي لورينزو - أمير رحماني - أوليفيرا - سبينازولا

خط الوسط: سكوت ماكتوميناي - أنجويسا - جيلمور

وفي الهجوم: ماتيو بوليتانو - روميلو لوكاكو - راسبادوري.

موعد مباراة نابولي وكالياري 

ومن المقرر أن تقام مواجهة نابولي ضد كالياري في تمام العاشرة إلا الربع مساء اليوم الجمعة بتوقيت مصر.

 القنوات الناقلة لمباراة نابولي وكالياري في الدوري الإيطالي 

وتذاع مباريات الدوري الإيطالي عبر شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية، لذا يمكنك مشاهدة مباراة نابولي وكالياري عبر القناة.

ويشهد ترتيب الدوري الإيطالي تنافسًا شديدًا بين نابولي وإنتر ميلان على لقب البطولة، يأتي نابولي في الصدارة برصيد 79 نقطة، يليه إنتر ميلان الذي يمتلك 78 نقطة.

وتعد مباراة نابولي وكالياري الأكثر أهمية في الجولة الأخيرة، حيث إن نتيجة المباراة ستحدد بشكل كبير صاحب اللقب،  والفوز يضمن لنابولي تتويجه ببطولة الدوري الإيطالي بغض النظر عن نتيجة مباراة إنتر، لكن في حال تعثره بالتعادل أو الخسارة، فإن إنتر ميلان سيصبح المرشح الأول للإطاحة بلقب الدوري.

إذا تساوى الفريقان في عدد النقاط، ستُقام مباراة فاصلة لتحديد الفائز باللقب، وذلك وفقًا للوائح البطولة الحالية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كالياري الدوري الإيطالي نابولي نابولي ضد كالياري نابولي وكالياري كونتي

مواد متعلقة

تنتظر تحقيق الحلم، جماهير نابولي تملأ الشوارع قبل مباراة الحسم أمام كالياري (صور)

موعد مباراة نابولي وكالياري بالدوري الإيطالي

الأكثر قراءة

بينهم مصر، بيان عاجل لـ 3 دول عربية وفرنسا بشأن غزة

تحذير من موجة شديدة الحرارة وهذا موعد ذروتها

ترامب يعلن مفاجأة كبرى بشأن الطاقة النووية والرسوم الجمركية للهواتف

حالة الطقس غدا، اضطراب الملاحة بالبحر الأحمر

الحزن يسيطر على محمود الخطيب أثناء تلقي عزاء شقيقته بقنا (فيديو وصور)

17 صورة ترصد آثار حريق هائل في مخزن كاوتش بالدقهلية

المحكمة الرياضية الدولية تتسلم رد الزمالك بشأن شكوى بيراميدز ضد الأهلي

الأهلي يتوج بطلا لبطولة إفريقيا للأندية أبطال الكؤوس بعد الفوز على الزمالك (صور)

خدمات

المزيد

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم

تعرف على سعر الأرز في السوبر ماركت اليوم الجمعة

سعر السكر اليوم الجمعة 23 مايو 2025

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم

المزيد

انفوجراف

أحكام حج المرأة.. الإجابة على أبرز الأسئلة التي تشغل بال النساء قبل أداء المناسك (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم التكبير في المنام وعلاقته بقرب الفرج بعد الضيق

لو الخاطب فسخ الخطوبة تبقى الشبكة من حق مين؟ أمين الفتوى يحسم الجدل (فيديو)

موعد بداية موسم الحج 2025، وأسماء أيامه وحكم صيام أيام التشريق

المزيد
الجريدة الرسمية