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رياضة

موعد انطلاق أول معسكر لمنتخب مواليد 2007 تحت قيادة وائل رياض

وائل رياض المدير
وائل رياض المدير الفني لمنتخب 2007، فيتو

منتخب مواليد 2007، حدد الجهاز الفني لمنتخب الشباب مواليد 2007 بقيادة وائل رياض، موعد انطلاق معسكر الفريق المقبل، في إطار استعداداته للمشاركة في التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا للشباب 2027.

موعد انطلاق معسكر منتخب مصر مواليد 2007

وقرر وائل رياض إنطلاق معسكر الفريق في الفترة من 20 إلى 30 أبريل الجاري، على أن ينقسم المعسكر إلى مرحلتين، الأولى لمدة ثلاثة أيام عبارة عن معسكر مفتوح لاختبار عدد من اللاعبين لتحديد القوام العام للفريق قبل بدء مرحلة التصفية، والمرحلة الثانية معسكر مغلق لمدة أسبوع.

 

آخر معسكر خاضه معسكر منتخب 97

يذكر أن أخر تجمع لمنتخب مصر مواليد 2007، كان في شهر نوفمبر الماضي، تحت قيادة مديره الفني السابق أسامة نبيه، الذي يتولى حاليا قيادة منتخب الشباب مواليد 2005.

وشهد معسكر نوفمبر الماضي مشاركة 32 لاعبا هم، يوسف البشير وتامر زينهم ومروان ناصر واياد تامر في حراسة المرمى، وخالد السيد وأدهم أحمد وعبد الله بدير وأحمد متولى وأحمد رأفت واياد مدحت ومحمد معوض وماهر خالد وخالد أحمد أبو سليم وعمرو خالد وعمر ثروت ومحمد رأفت ومحمود فيصل وزياد أحمد فتحى ومحمد عاطف وزيدان ناجح وإبراهيم عبد الفتاح ومحمود صلاح وخالد حاتم وحسام عاشور وعمر العزب وياسين عاطف ويوسف صابر ومصطفى غلوش وأدهم كريم ومحمد سمير ومحمود حسن ومصطفى رضا.

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