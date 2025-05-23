بالأسعار، طرح أراض استثمارية خدمية بالمدن الجديدة

تطرح وزارة الإسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية قطع الأراضي الاستثمارية بأنشطة مختلفة للتخصيص الفوري بالمدن الجديدة.

وتطرح بمدينة أكتوبر الجديدة ارض مخازن بمساحة 5786 مترا بسعر 3780 جنيها، وبمدينة حدائق أكتوبر أرض تجاري بمساحة 577 مترا بسعر 18975 جنيها، أرض تجاري بمساحة 754 مترا بسعر 27570 جنيها، أرض ترفيهي بمساحة 748 مترا بسعر 14150 جنيها، أرض فندقي تجاري بمساحة 1891 مترا بسعر 24335 جنيها، أرض حق انتفاع ملاعب بمساحة 5099 مترا.

كما تطرح بمدينة برج العرب الجديدة أرض اجتماعي بمساحة 6018 مترا بسعر 9590 جنيها، وأرض تجاري اداري بمساحة 1500 متر بسعر 16250 جنيها، وارض عمراني مختلط بمساحة 63253 مترا بسعر 6960 جنيها، وارض مخازن بمساحة 13151 مترا بسعر 2630 جنيها.

كما تطرح بمدينة ناصر الجديدة غرب أسيوط أرض تجاري إداري سكني بمساحة 880 مترا بسعر 4275 جنيها، ارض تجاري إداري سكني بمساحة 880 مترا بسعر 4275 جنيها.

كما تطرح بمدينة غرب قنا الجديدة أرض بمساحة 5000 متر تعليمي معهد عالي بسعر 2875 جنيها، أرض تعليمي مدرسة بمساحة 11323 مترا بسعر 2785 جنيها، أرض تجاري بمساحة 2507 أمتار بسعر 6080 جنيها،وأرض تجاري بمساحة 2653 مترا بسعر 6080 جنيها.

وبمدينة طيبة الجديدة أرض تعليمي مدرسة بمساحة 4584 مترا بسعر 3980 جنيها، أرض تجاري اداري بمساحة 2340 مترا بسعر 10160 جنيها.

وتعمل الوزارة على طرح المزيد من الأراضي لتلبية الطلب المتزايد بالسوق وخاصة بالمدن الجديدة، وتطرح بشكل دوري حزمة من قطع الأراضي بمساحات وأنشطة مختلفة بالمدن الجديدة.

وتعلن الوزارة بشكل دوري حزمة من طروحات الأراضي بأنشطة استثمارية متنوعة بالمدن الجديدة لتلبية احتياجات السوق من المطورين والمستثمرين، وذلك وفقًا لآلية التخصيص الفوري للأراضي.

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بدء تسليم قطع الأراضي السكنية محور الإسكان المتوسط "مسكن " للفائزين بمدينة برج العرب الجديدة، اعتبارًا من يوم الأحد 15/6/2025، على أن يستمر تسليم الأراضي حتى يوم الخميس 7/8/2025، وذلك في أيامٍ محددة وفقًا للمعلن من جهاز المدينة.

وأكد وزير الإسكان، ضرورة مراجعة مشروعات المرافق والطرق والخدمات بمناطق تسليم الأراضي، وتقديم الدعم اللازم للمستفيدين بالأراضي التي سيتم تسليمها، بهدف تحقيق التنمية المطلوبة بالمدن الجديدة.

وأوضح المهندس السيد همام، رئيس جهاز تنمية مدينة برج العرب الجديدة، أنه سيتم تسليم القطع بالحي السادس من 553: 575، يوم الأحد 15/6/2025، والقطع من 576: 600، يوم الإثنين 16/6/2025، والقطع من 601: 625، يوم الثلاثاء 17/6/2025، والقطع من 626: 650، يوم الأربعاء 18/6/2025، والقطع من 651: 675، يوم الخميس 19/6/2025، والقطع من 676: 700، يوم الأحد 22/6/2025، والقطع من 701: 725، يوم الإثنين 23/6/2025، والقطع من 726: 750، يوم الثلاثاء 24/6/2025، والقطع من 751: 775، يوم الأربعاء 25/6/2025، والقطع من 776: 800، يوم الأحد 29/6/2025، والقطع من 801: 814، يوم الإثنين 30/6/2025، وتخصيص يومي الثلاثاء والأربعاء 1 و2/7/2025، للذين تخلفوا عن الاستلام في تلك المواعيد.

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