بالأسعار، طرح أراضي تجاري وإداري بمدينة السادات وناصر الجديدة

تواصل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية طرح جديد قطع الأراضي الاستثمارية بأنشطة مختلفة للتخصيص الفوري بالمدن الجديدة.

وتطرح بمدينة السادات أرض تجاري بمساحة 1500 متر بسعر 24925 جنيها، وأرض تجاري إداري بمساحة 2081 مترا بسعر 24295 جنيها، وأرض تجاري بمساحة 4455 مترا بسعر 26435 جنيها، وأرض مخازن بمساحة 3520 مترا بسعر 5670 جنيها.

كما تطرح أرض مركز صيانة سيارات بمساحة 2808 أمتار بسعر 19835 جنيها، وأرض مخازن بمساحة 1600 متر بسعر 5670 جنيها، وأرض تجاري بمساحة 1500 متر بسعر 24925 جنيها.

وتطرح بمدينة ناصر الجديدة غرب أسيوط أرض تجاري إداري سكني بمساحة 880 مترا بسعر 4275 جنيها، أرض تجاري إداري سكني بمساحة 880 مترا بسعر 4275 جنيها.

كما تطرح بمدينة غرب قنا الجديدة أرض بمساحة 5000 متر تعليمي معهد عالي بسعر 2875 جنيها، أرض تعليمي مدرسة بمساحة 11323 مترا بسعر 2785 جنيها، أرض تجاري بمساحة 2507 أمتار بسعر 6080 جنيها،وأرض تجاري بمساحة 2653 مترا بسعر 6080 جنيها.

وبمدينة طيبة الجديدة أرض تعليمي مدرسة بمساحة 4584 مترا بسعر 3980 جنيها، أرض تجاري اداري بمساحة 2340 مترا بسعر 10160 جنيها.

وتعمل الوزارة على طرح المزيد من الأراضي لتلبية الطلب المتزايد بالسوق وخاصة بالمدن الجديدة، وتطرح بشكل دوري حزمة من قطع الأراضي بمساحات وأنشطة مختلفة بالمدن الجديدة.

وتعلن الوزارة بشكل دوري حزمة من طروحات الأراضي بأنشطة استثمارية متنوعة بالمدن الجديدة لتلبية احتياجات السوق من المطورين والمستثمرين، وذلك وفقًا لآلية التخصيص الفوري للأراضي.

كشفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن طرح جديد لقطع الأراضى الصغيرة.

وتطرح بمدينة الفيوم الجديدة 9 قطع أراضٍ بأنشطة ورش حرفية بالمنطقة الصناعية الأولى بمساحة 313.5م2 للقطعة الواحدة بالمدينة للبيع بالمزاد العلني.

وتعقد جلسة المزاد العلني يوم الثلاثاء 3/6/2025.

قام المهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، بجولة تفقدية بالتجمع الثاني بمنطقة الامتداد الجنوبي للمدينة، وذلك لمتابعة سير العمل في مشروعات المرافق والطرق الجاري تنفيذها بالمنطقة.

ورافق رئيس الجهاز خلال الجولة نواب رئيس الجهاز، وعدد من مسئولي الجهاز، وممثلي الشركات المنفذة للأعمال، حيث تم استعراض نسب التنفيذ ومعدلات الإنجاز الفعلية على أرض الواقع، والتأكيد على الالتزام بالجداول الزمنية المحددة وجودة التنفيذ وفقًا للمواصفات الفنية المعتمدة.

وشدد المهندس عبدالرءوف الغيطى على ضرورة تذليل أية عقبات قد تواجه التنفيذ، والعمل على تسريع وتيرة العمل بما يضمن الانتهاء من المشروعات في مواعيدها المحددة، وذلك في إطار خطة الدولة لتوفير بنية تحتية متكاملة ومستدامة لخدمة المواطنين وتلبية متطلبات التنمية العمرانية.

قامت المهندسة منى عبد السلام إبراهيم، رئيس جهاز تطوير منطقة مثلث ماسبيرو ومطار إمبابة ومجرى العيون وممشى أهل مصر وعين الصيرة، ومسئولو الجهاز، بجولة تفقدية ميدانية موسعة للعمارات الجاري تطويرها بمنطقة أرض مطار إمبابة.

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