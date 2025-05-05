الإسكان تكشف تفاصيل شقق ديارنا بمدينة بدر

تابع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، آخر المستجدات الخاصة بالموقف التنفيذي لمشروع "ديارنا" بمدينة بدر، الذي طرحته وزارة الإسكان ضمن أكبر طرح بنحو ٤٠٠ ألف وحدة سكنية تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، منتصف أبريل الماضي.

وأوضح المهندس شريف الشربيني أن مشروع "ديارنا" بمدينة بدر يتضمن وحدات سكنية عالية الجودة، وتتضمن المرحلة الأولى 520 وحدة كاملة التشطيب، بمساحات تتراوح من 117م2: 154م2، بهدف منح المتقدمين فرصة حقيقية للتملك في بيئة حضارية متكاملة تجمع بين التخطيط الذكي، والخدمات المتكاملة.

وأوضح المهندس محمد عبدالعزيز، رئيس جهاز مدينة بدر، أن مشروع "ديارنا" يتميز بموقعه الاستراتيجي حيث يقع فى الامتداد الشرقي لمدينة بدر بجوار حى زهرة العاصمة بالقرب من محطة القطار الكهربائي LRT وطريق السويس والطريق الدائري الإقليمي، مما يمنحه موقعًا استراتيجيًا مميزًا بالإضافة إلى قربه من جميع خدمات حى زهرة العاصمة ( مدارس – وحدات صحية – أسواق تجارية)، وسيضم جميع الخدمات والمرافق الأساسية، ويتضمن مساحات خضراء مما يعد فرصة للسكن الجاهز والمناسب بالتخطيط العمراني الحديث.

وقال رئيس الجهاز: تتنوع الوحدات بين وحدات مكونة من غرفتين أو 3 غرف مع تصميمات ذكية، بالإضافة إلى وحدات "بينت هاوس" بمساحات تصل الى 153م2 بخلاف مساحة الرووف، والوحدات كاملة التشطيب بجودة عالية مع مصاعد كهربائية ومرافق متكاملة بالإضافة إلى تجهيز منظومة الدفاع المدنى (طفايات حريق) وتجهيز منظومة كاميرات مراقبة للعمارات.

جدير بالذكر أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالتعاون مع بنك التعمير والإسكان، قد أعلنت عن بدء التقديم على وحدات سكنية بمشروع ديارنا للإسكان المتوسط من 15 أبريل 2025 وحتي 15 مايو 2025 الجاري، وذلك ضمن المرحلة الأولى من أكبر طرح سكني مخصص لمتوسطي الدخل خلال عام 2025، وشملت المدن المطروح بها الوحدات مدينة بدر.

ولتحميل كراسة الشروط عبر الرابط التالي:



كما أن هناك تكاملا بين الوزارة ومنصة مصر العقارية فيما يخص طرح وتوفير بيانات لـ 400 ألف وحدة سكنية يتضمنها الطرح الأخير، وإتاحتها على المنصة، عبر الرابط:

ويمثل مشروع ديارنا للإسكان المتوسط، إحدى المبادرات السكنية المميزة التي تقدم وحدات متكاملة التشطيب ومساحات متنوعة، ويتكون المشروع من عمارات سكنية بنموذجين رئيسيين: النموذج A والنموذج B، ويتميز كل منهما بتوزيع متوازن للوحدات، وتصميم معماري يوفر الخصوصية والراحة للسكان.

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