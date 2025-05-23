تحرير 33 مخالفة تموينية في الواحات بالوادي الجديد

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادي الجديد، حملات مكبرة، ببعض مراكز المحافظة بتوجيهات اللواء دكتور محمد سلمان الزملوط محافظ الوادي الجديد، بضرورة تشديد الرقابة التموينية على المحلات والمخابز والأسواق ومراقبة الأسعار وعدم التلاعب وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

وقاد إسلام جبالى مدير إدارة تموين الداخلة وبمعاونة مفتشى تموين إدارة التموين بالداخلة والمكاتب التموينية، حمله تموينيه بالمرور على المخابز البلدية والمطاعم بدائرة المركز ومتابعه مبادرة محافظ الوادي الجديد، للمواطنين بشأن الخبز (حقك بالميزان ) وكذلك المحلات التجارية والأنشطة وذلك لمعرفة مدى التزامهم باللوائح والقوانين المنظمة في هذا الشأن.

وأسفرت الحملة عن إجمالي مخالفات ( 33 ) مخالفة بيانها كالتالي ( 1 ) مخالفة نقص وزن ( 1 ) مخالفة حيازة بدون تصريح مواد بتروليه بكمية تقدر ( 170 لتر )، و( 31 ) مخالفة عدم الإعلان عن أسعار، وعدم حمل شهادة صحية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين

وتأتي هذه الحملات في إطار خطة الدولة الشاملة لتعزيز الرقابة على الأسواق وضمان استقرارها، خاصة في أوقات الأعياد والمواسم التي تشهد إقبالًا كبيرًا من المواطنين على شراء السلع. وتعد هذه الحملة جزءًا من الجهود المستمرة التي تبذلها محافظة الوادي الجديد في تعاونها مع مديرية التموين والجهات المعنية الأخرى.

وأكدت مديرية التموين والتجارة الداخلية في الوادي الجديد، في بيان لها اليوم، أن الحملة جزء من سلسلة من الجولات الرقابية التي تنفذها بشكل دوري لمتابعة التزام المخابز والمحلات التجارية والمستودعات باللوائح والقوانين. كما أشارت المديرية إلى أن الرقابة سوف تستمر في الأيام المقبلة لضمان استقرار الأسواق وحماية حقوق المستهلكين.

وأضافت أن استمرار الحملات التموينية يعكس حرص الدولة على توفير السلع الغذائية بشكل آمن وبأسعار مناسبة للمواطنين.

وأشارت المديرية إلى أن الحملة الحالية تأتي في سياق استراتيجية شاملة تعمل على الحفاظ على الصحة العامة ومكافحة التلاعب في الأسعار، وهو ما يساعد في الحفاظ على حقوق المستهلكين وضمان جودة المنتجات المتداولة في الأسواق.

من جانبه، أكدت مديرية تموين الوادي الجديد، أن الحملة ليست حدثًا عابرًا، بل جزء من خطة طويلة الأجل تعمل من خلالها الوزارة والجهات الرقابية على ضبط الأسواق وتوفير بيئة تجارية تضمن الأمان الغذائي والاستقرار الاقتصادي للمواطنين.

في ختام البيان، أكدت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالوادي الجديد، أن حملات الرقابة ستستمر بشكل مكثف خلال الأيام المقبلة، وبالتنسيق مع جميع الجهات المعنية لضمان مراقبة الأسواق ومحاسبة المخالفين، وذلك في إطار حماية المواطنين من السلع غير المطابقة للمواصفات.

يعد هذا النوع من الحملات خطوة هامة نحو تعزيز الثقة في الأسواق المحلية، وضمان استمرار استقرار السوق وتحقيق توازن الأسعار، خاصة في وقت يشهد فيه السوق إقبالًا كبيرًا من المواطنين على السلع الاستهلاكية.

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