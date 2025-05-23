البترول: تصنيع الفوسفات محليا يعظم القيمة المضافة

شهد المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية أعمال الجمعية العامة لشركة الوادى الجديد للثروة المعدنية والطفلة الزيتية ( واديكو ) لاعتماد نتائج اعمال عام 2024.



أكد المهندس كريم بدوي خلال الجمعية أهمية تعظيم القيمة المضافة من الخامات المعدنية خاصة من الفوسفات، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد التركيز على تصنيع الخامات محليًا بدلًا من تصديرها في صورتها الأولية بما يحقق أقصى استفادة اقتصادية.



وأكد الوزير أهمية الإسراع بوضع رؤية مستقبلية متكاملة تمتد الى 5 سنوات لتنمية اعمال الشركة التي تقوم بتنفيذ مهام النشاط التعدينى بمختلف مراحله واستخراج واستغلال الخامات التعدينية، كما وجه بوضع خطة مستقبلية واضحة للشركة تستهدف تمكينها من الانطلاق نحو العمل خارج مصر لأول مرة.

و شدد الوزير على أهمية الالتزام الكامل بالسلامة والصحة المهنية في أنشطة قطاع التعدين ورفع الوعى في هذا الصدد بمختلف الوسائل، موجهًا بأن تكون السلامة والصحة المهنية من بين المحاور الرئيسية للمناقشات في منتدى مصر الدولى للتعدين EMF في يوليه المقبل.

أشاد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية بمشروع تطوير قرية الطوناب بمركز إدفو في محافظة أسوان، والذي نفذته شركة واديكو في إطار المساهمات المجتمعية.



وأكد الوزير أن المشروع الذي حرص على افتتاحه مطلع الشهر الحالي، يعد نموذجًا يحتذى به للمشروعات المجتمعية المتكاملة الجوانب، والتي تلبي احتياجات المواطنين وتدعم الاستدامة البيئية، مشيرًا إلي تطلعه لتكرار هذه التجربة الناجحة في مناطق أخرى ضمن استراتيجية المسؤولية المجتمعية لقطاع البترول والثروة المعدنية.

واديكو تحقق أكبر إضافة سنوية إلى احتياطي الفوسفات بواقع 6.5 مليون طن

استعرض المهندس أمجد غنيم، رئيس شركة الوادي الجديد للثروة المعدنية والطفلة الزيتية (واديكو)، نشاط الشركة ونتائج أعمالها، موضحًا أن الشركة تنفذ عمليات تعدين متكاملة لاستخراج واستغلال خامات الفوسفات والكاولين الرملي والفلسبار، من مواقع تمتد بين منطقتي إدفو بأسوان ووادي قنا بجنوب مصر. وأكد أن "واديكو" تمتلك بنية تحتية قوية وإمكانيات لوجستية متطورة من معدات وأجهزة ومعامل، يجري حاليًا تدعيمها لمواكبة خطط النمو الطموحة وزيادة الإنتاج خلال السنوات المقبلة.

وأوضح المهندس أمجد غنيم أنه في إطار استراتيجية عمل "واديكو"، تم تحقيق نتائج ملموسة عام 2024 لتعظيم أعمال الاستكشاف والاستخراج والإنتاج والتعاقدات، أبرزها التوسع في أنشطة الحفر لخام الفوسفات، ما أسفر عن تأكيد وإضافة احتياطيات جديدة تقدر بنحو 6.6 مليون طن، بزيادة غير مسبوقة بلغت 160% مقارنة بما تمت إضافته في عام 2023، وبارتفاع 53% عن إجمالي ما تم تأكيده منذ انطلاق الشركة قبل قرابة عشرين عامًا.

واديكو ضاعفت استخراج الفوسفات في 2024

وأشار إلى أن الشركة نجحت أيضًا في رفع كميات استخراج خام الفوسفات الخشن بشكل كبير، حيث وصلت إلى ما يعادل 70% من إجمالي الكميات المستخرجة منذ تأسيس الشركة، ما يعكس طفرة واضحة في عمليات الاستخراج من خام الفوسفات والتي بلغت نحو 1.3 مليون طن بنسبة زيادة 92% عن المستخرج في 2023، ورغم ذلك بدأت الشركة عام 2025 برصيد احتياطي قوي يقدر بـ6.4 مليون طن، مقارنة بـ5 ملايين طن فقط في بداية عام 2024، مما يعكس كفاءة العمل في الاستخراج بالتوازي مع تعظيم الاحتياطي، وكمؤشر قوي على استدامة الأعمال، تمتلك واديكو حاليًا احتياطى تعدينى مؤكد يغطي التزاماتها التعاقدية حتى عام 2030، لافتا إلي أن رفع كفاءة العمل بمواقع الاستكشاف والاستخراج ودعمها بأحدث الأجهزة المساحية .

و أشار إلى زيادة المساحات المستكشفة لخام الفوسفات بنسبة 35% وإضافة منطقتي عمل جديدتين.

وبالنسبة لخام الكاولين الرملي أوضح غنيم أن الشركة تخطط لتعظيم القيمة المضافة من هذا الخام الذي زادت إنتاجه بنسبة 20% خلال عام 2024 الي نحو 186 ألف طن.

ولفت رئيس واديكو الي انطلاقها بخطى ثابتة نحو فتح أسواق جديدة خارج مصر، مستفيدة من خبراتها ومقوماتها الفنية والتقنية ، مستعرضا خطتها لدعم قدراتها الفنية والتكنولوجية مما يعزز قدرتها على العمل في مواقع متنوعة بكفاءة عالية مستندة الي كوادر بشرية مؤهلة وخبرات متراكمة تمثل ركيزة للعمل في الأسواق الخارجية، وتقوم حاليا بالدراسات اللازمة التي تستهدف الدخول في 4 دول عربية وأفريقية.

وارتفعت إيرادات واديكو بنسبة 110% مقارنة بالعام السابق حيث حققت ما يعادل 150% من إجمالى صافى أرباح الشركة منذ إنشائها بمجمل ربح شامل حوالى مليار جنيه الذى يمثل 3 أضعاف المحقق فى عام 2023.

حضر الجمعية العامة الجيولوجي ياسر رمضان رئيس هيئة الثروة المعدنية والمهندس أشرف بهاء رئيس شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول والمهندس معتز عاطف وكيل الوزارة لمكتب الوزير والمكتب الفني والمتحدث الرسمي والمحاسب اشرف قطب وكيل الوزارة للشئون المالية والاقتصادية والأستاذ أحمد راندى رئيس الإدارة المركزية للاتصالات بالوزارة والدكتور محمد الباجوري المشرف على الإدارة المركزية للشؤون القانونية بالوزارة وأعضاء مجلس الإدارة وممثلو الجهاز المركزي للمحاسبات.

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