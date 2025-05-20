الثلاثاء 20 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

تفاصيل اعترافات قاتل والده وفصل رأسه عن جسده بأسوان: "الشابو" حولني إلى مجرم

الأجهزة الأمنية،
الأجهزة الأمنية، فيتو

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان، اليوم الثلاثاء، القبض على شاب مدمن للمخدرات، بعد ارتكابه جريمة قتل والده المسن، مع التمثيل بجثته وقطع رأسه، تحت تأثير المخدرات.

اعترافات المتهم 

وأقر المتهم فى اعترافاته أمام ضباط إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسوان، بارتكابه الواقعة تحت تأثير المخدر، وتم تحرير المحضر اللازم، وإحالة المحضر للنيابة لاستكمال التحقيقات.

المتهم يدعى "أسعد ع. ا." فى العقد الثالث من عمره، مقيم بقرية الكوبانية، نجع الحجر، التابعة لمركز أسوان، ويعمل فى إحدى شركات المقاولات بمدينة أسوان.

وذكر فى اعترافاته أن والده المجنى عليه أصبح يخاف منه ومن تصرفاته؛ بعد أن تحول إلى شخص مثير للمشاكل بين أفراد الأسرة، وأنه كان كثير المشاكل مع زوجته وتركت منزل الزوجية وذهبت مع أولادها الأربعة لمنزل والدها خوفًا منه.

“الشابو” حوله إلى مجرم

وكان المتهم يتناول المواد المخدرة، وأخيرا تناول مخدر "الشابو" الخطير، وتحول إلى مجرم  يهدد أسرته بالقتل، وخاصة والده المسن الذى يبلغ من العمر 95 عاما.

ويوم الجريمة، نام الأب فى منزل أحد الجيران بعد زيادة المخاوف من قتل ابنه له أثناء نومه، واستيقظ على موعد أذان الفجر، وأدى الفجر فى المسجد، وبالرغم من أن جاره نصحه بعدم العودة للمنزل، لكنه أصر ليفاجأ بابنه، وهو يمسك خنجرًا فى يديه وينهال عليه ضربًا فى كل أنحاء جسده، ثم قام بفصل رأس أبيه عن جسده، وكان شقيقه وزوجة شقيقه ينامان فى المنزل ولم يشعرا بالواقعة إلا بعد أن غرق الأب فى دمائه وفاضت روحه.

وتم التحفظ على المتهم لحين استكمال التحقيقات، وإيداع جثة الأب فى المشرحة تحت تصرف النيابة، وجارى استكمال الإجراءات القانونية حول الواقعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

​ أسوان مخدرات شابو الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان إدارة البحث الجنائى قرية الكوبانية نجع الحجر التابعة لمركز أسوان مدينة أسوان

مواد متعلقة

محافظ أسوان يتابع منظومة العمل بالمركز التكنولوجى بإدفو(صور)

محافظ أسوان يتفقد مستشفى النيل التخصصى (صور)

محافظ أسوان يقدم تعازيه في وفاة بابا الفاتيكان لمطران إيبارشية طيبة (صور)

محافظ أسوان يواصل افتتاح معارض أهلًا رمضان (صور)

سكرتير محافظ أسوان المساعد يتابع الخدمات الطبية والعلاجية بمستشفى دراو المركزي (صور)
ads

الأكثر قراءة

حفيد نوال الدجوي يقدم تقريرا طبيا يقلب موازين قضية السرقة

ثروت سويلم: موقف بيراميدز من الانسحاب أمام سيراميكا كليوباترا مختلف عن الأهلي

أسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم الثلاثاء 20 مايو 2025

3 متهمين جدد في قضية سرقة منزل نوال الدجوي

بقيمة 52 مليار دولار، مدبولي يدعو لتوجيه استثمارات صينية من مخصصات إفريقيا إلى مصر

اعتبارا من 1 يوليو، تحويل الرحلات الجوية من مطار سوهاج إلى مطار أسيوط الدولي

سعر كيلو خردة الألومنيوم اليوم الثلاثاء 20-5-2025 بالأسواق

شديد الحرارة على هذه المناطق، توقعات الأرصاد لطقس الأربعاء

خدمات

المزيد

سعر كيلو خردة الألومنيوم اليوم الثلاثاء 20-5-2025 بالأسواق

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الثلاثاء 20-5-2025

أسعار الدولار في منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء

أسعار الأرز الشعير الرفيع يسجل 17700 جنيه اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

عمرو موسى يحذر من وقيعة بين مصر والسعودية بسبب “السوشيال ميديا” (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

موسم الحج 2025، الإفتاء توضح حكم استعمال المحرم بالحج أو العمرة للشمسية

برنامج دين حياة، رمضان البيه يتحدث عن تنزيه الحق عن العلل فيما فرضه الله (فيديو)

تفسير رؤية سيدنا آدم في المنام وعلاقتها بالمكانة الكبيرة بين الناس

المزيد
الجريدة الرسمية