تفاصيل اعترافات قاتل والده وفصل رأسه عن جسده بأسوان: "الشابو" حولني إلى مجرم

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان، اليوم الثلاثاء، القبض على شاب مدمن للمخدرات، بعد ارتكابه جريمة قتل والده المسن، مع التمثيل بجثته وقطع رأسه، تحت تأثير المخدرات.

اعترافات المتهم

وأقر المتهم فى اعترافاته أمام ضباط إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسوان، بارتكابه الواقعة تحت تأثير المخدر، وتم تحرير المحضر اللازم، وإحالة المحضر للنيابة لاستكمال التحقيقات.

المتهم يدعى "أسعد ع. ا." فى العقد الثالث من عمره، مقيم بقرية الكوبانية، نجع الحجر، التابعة لمركز أسوان، ويعمل فى إحدى شركات المقاولات بمدينة أسوان.

وذكر فى اعترافاته أن والده المجنى عليه أصبح يخاف منه ومن تصرفاته؛ بعد أن تحول إلى شخص مثير للمشاكل بين أفراد الأسرة، وأنه كان كثير المشاكل مع زوجته وتركت منزل الزوجية وذهبت مع أولادها الأربعة لمنزل والدها خوفًا منه.

“الشابو” حوله إلى مجرم

وكان المتهم يتناول المواد المخدرة، وأخيرا تناول مخدر "الشابو" الخطير، وتحول إلى مجرم يهدد أسرته بالقتل، وخاصة والده المسن الذى يبلغ من العمر 95 عاما.

ويوم الجريمة، نام الأب فى منزل أحد الجيران بعد زيادة المخاوف من قتل ابنه له أثناء نومه، واستيقظ على موعد أذان الفجر، وأدى الفجر فى المسجد، وبالرغم من أن جاره نصحه بعدم العودة للمنزل، لكنه أصر ليفاجأ بابنه، وهو يمسك خنجرًا فى يديه وينهال عليه ضربًا فى كل أنحاء جسده، ثم قام بفصل رأس أبيه عن جسده، وكان شقيقه وزوجة شقيقه ينامان فى المنزل ولم يشعرا بالواقعة إلا بعد أن غرق الأب فى دمائه وفاضت روحه.

وتم التحفظ على المتهم لحين استكمال التحقيقات، وإيداع جثة الأب فى المشرحة تحت تصرف النيابة، وجارى استكمال الإجراءات القانونية حول الواقعة.

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