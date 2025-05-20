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محافظات

بسبب المخدرات، شاب يقتل والده ويفصل رأسه عن جسده في أسوان

اسعاف
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قام شاب بذبح والده وفصل رأسه عن جسده، بقرية الكوبانية، في محافظة أسوان، اليوم الثلاثاء، وانتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة.

تلقى مدير أمن أسوان اللواء محمد أبو الليل إخطارا من مأمور مركز أسوان يفيد بحدوث جريمة قتل فى نجع الحجر بقرية الكوبانية دائرة المركز، حيث أقدم شاب على ذبح والده وفصل رأسه عن جسده. وأثناء نقل الجثة إلى المشرحة تبين  تمثيله بالرأس وإخفاء معالمها، مما أدى إلى تركها في المنزل لحين وصول النيابة العامة.

انتقلت مباحث مركز أسوان إلى مكان الواقعة وإجراء التحريات اللازمة وتم القبض على الشاب، ومن المقرر نقل جثة المتوفى إلى المشرحة بعد وصول النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

أكد شهود العيان أن الخلافات تكررت بين الشاب وأسرته بسبب تعاطيه المواد المخدرة وقبل ذبحه لوالده ذبح حمارا صغيرا ثم ذبح والده وخرج من المنزل مرة أخرى لذبح حمار أخر ولكن تمكن الأهالى من الإمساك وربطه في شجرة لحين وصول الشرطة.

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