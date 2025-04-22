البترول البحرية تركب جاكت منصة WEB Offshore بحقل غرب البرلس في إدكو

أجرى المهندس عمرو بدوي، رئيس شركة خدمات البترول البحرية PMS، زيارة ميدانية لموقع عمل الوحدة البحرية المملوكة للشركة “PMS 12” في مشروع تنمية حقل غاز غرب البرلس البحري WEB Offshore Field Development Project بمنطقة إدكو، وذلك في إطار تنفيذ استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية الخاصة بالمتابعة الميدانية لمواقع العمل والإنتاج.

تأتي الزيارة لمتابعة أعمال تركيب جاكت المنصة “WEB Offshore”، ضمن مشروع تنمية حقل الغاز التابع لشركة غرب البرلس للبترول (بتروويب).

بدأ المهندس عمرو بدوي جولته بالتأكيد على أهمية الالتزام بتوجيهات وزارة البترول والثروة المعدنية، خاصة فيما يتعلق بتطبيق أعلى معايير السلامة المهنية والتشغيل الآمن خلال تنفيذ الأعمال.

واستمع المهندس عمرو بدوي خلال الزيارة إلى عرض تفصيلي قدّمه المهندس إسلام حسني، مدير المشروع، حول الموقف التنفيذي لأعمال تركيب جاكت المنصة البحرية “WEB Offshore، حيث أشاد رئيس الشركة بجودة الأعمال وسرعة الإنجاز ومعدلات الإنتاجية المحققة.

الانتهاء من أعمال انزال خط غاز غرب البرلس بقطر 8 بوصة

وتجدر الإشارة إلى أن شركة PMS كانت قد انتهت مؤخرًا من أعمال إنزال خط غاز غرب البرلس البحري بقطر 8 بوصة، باستخدام الوحدة البحرية “PMS 11”، والتي تتمتع بأحدث الإمكانات الفنية المتخصصة في إنزال الخطوط البحرية وتركيب المنصات. ومن المقرر أن تستكمل الشركة قريبًا أعمال إنزال الخط البحري الآخر بقطر 14 بوصة وبطول 32 كم، وفقًا للبرنامج الزمني المحدد.

تنفيذ منصة بحرية إضافية

كما تستعد الشركة لتنفيذ أعمال تركيب منصة بحرية إضافية وهي منصة “Papyrus”، ضمن نطاق أعمال المشروع الذي يستهدف تعزيز إنتاج الغاز من حقل غرب البرلس البحري التابع لشركة غرب البرلس للبترول بتروويب.

وفي ختام الزيارة، شدد المهندس عمرو بدوي على ضرورة الإسراع في استكمال الأعمال المتبقية، مع الالتزام الكامل بمعايير الجودة والسلامة، لضمان دخول المشروع حيز التشغيل والإنتاج في أسرع وقت ممكن.

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