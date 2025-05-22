وزير البترول يعتمد نتائج أعمال الشركة العالمية لتصنيع مهمات الحفر

اعتمدت الجمعية العامة العادية للشـركة العالمية لتصنيع مهمات الحفـر IDM برئاسة المهندس كريم بدوي وزيـر البتـرول والثـروة المعدنية، نتائج أعمال العام المالي 2024 .

وخلال الجمعية، أكد المهندس كريم بدوى، أهمية دور الشركة العالمية لتصنيع مهمات الحفر فى تنفيذ المحاور الست الاساسية لاستراتيجية عمل الوزارة خاصة المحور الأول المتعلق بتكثيف أعمال الحفر الاستكشافى وزيادة الإنتاج من البترول والغاز الطبيعي، ذلك من خلال تصنيع وتوفير احتياجات القطاع من مهمات حفر الآبار وخطوط انابيب الزيت الخام والغاز باستخدام احدث التقنيات والتكنولوجيات وفقًا للمعايير العالمية، مما يؤدى إلى تقليل نفقات الإنتاج، بالاضافة الى المحور الخاص بالسلامة والصحة المهنية والحفاظ على البيئة لتوفير بيئة عمل امنه.

ووجه بدوى بضرورة وضع خطط مستقبلية للشركة لاستغلال الطاقات الإنتاجية والبنية الأساسية القوية التى تمتلك الشركة وزيادة التنافسية فى سوق العمل سواء داخل او خارج مصر، خاصة وانها الشركة الوحيدة في مصر المتخصصة فى هذا المجال.

استعراض نتائج الاعمال

وخلال الاجتماع استعرض المهندس كريم همام رئيس الشركة أهم نتائج الأعمال التي حققتها الشــركة، حيث حققت خلال عام 2024 إيـرادات بقيمة 1,9 مليار جنيه وبصافي ربح تشغيل ( EBITDA ) بقيمة 270 مليون جنيه، كما نجحت الشـركة خلال العام في إضافة تعاقدات جديدة بقيمة 215 مليون دولار ومن أهمها الفوز بمناقصـة تصنيع وإدارة مخزون شـركة خالدة للبتـرول بنظـام الـــ Consignment لكمية 67 ألف طن سنويا ولمدة 3 سنوات، هــذا بالإضـافة إلي إستكمال الشـركة إستعدادتها لإنتاج مواسيــر Premium Casing وفقا لرخـصة تصنيع TSH Blue الحاصلة عليها من شـركة Tenaris العالمية، وكذا إجتياز المـراجعة السنوية للشهـادات الدولية الحاصلة عليها الشـركة API-5CT وAPI-5L.

وأضـاف أن الشـركة تحرص علي تطبيق أعلي معاييـر السلامة والصحة والمهنية وبلغت إجمالي ساعات العمل الأمنة خلال العام 450 ألف ساعة وإجتياز المراجعة السنوية لـــ ISO450001.

وأوضح حرص الشركة علي بـدء مراحل تطبيق بـرنامج الــ SAP-ERP S/4 Hana ومن المتوقع الإنتهاء والتشغيل بنهاية يونيو القادم ليتواكب مع رؤية وزارة البتـرول والثـروة المعدنية نحو التحول الرقمي، وفي مجال المساهمة المجتمعية بالنطاق الجغـرافي، اشار الى مساهمة الشـركة خـلال العام في تجهيـز إحدي مشـروعات رعاية الأطفال من ذوي الإحتياجات الخاصة بمحافظة السويس بنحو 500 ألف جنيها.

حضـر اعمال الجمعية المهندس صـلاح عبدالكريم الرئيس التنفيذي للهيئة المصـرية العامة للبتـرول، والمهندس أشـرف بهاء رئيس الشـركة المصرية القابضة لجنوب الوادي للبترول والمهندس إيهاب رجائـي وكيل اول الوزارة لشئون لإنتاج، والمهندس معتـز عاطف وكيل الوزارة لشئون مكتب الوزيـر والمكتب الفني والمتحدث الرسمي، والمحاسب أشـرف قطب وكيل الوزارة للشئون المالية والإقتصادية، أحمد راندي رئيس الإدارة المركزية للإتصالات، والمهندس وليد لطفي رئيس شـركة بتـروجـت، والمهندس وائل لطفي رئيس شـركة إنبي، والمهندس تامر إدريس نائب الرئيس التنفيذي للهيئة للإنتاج، المحاسبة أمل طنطاوي نائب الرئيس التنفيذي للهيئة للشئون المالية والإقتصادية والدكتور محمد الباجوري المشرف على الإدارة المركزية للشئون القانونية بالوزارة، وأعضاء مجلس الإدارة ومراقب حسابات الشـركة.

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