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الأرصاد تعلن حالة طقس الغد، هل تستمر الموجة الحارة؟

حالة الطقس، فيتو
حالة الطقس، فيتو

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا السبت، حيث تستمر الموجة الحارة ويسود طقس حار إلى شديد الحرارة على شمال البلاد  حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وشديد الحرارة على الجنوب، مائل للحرارة ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.


الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا

ومن المتوقع أن يسود طقس حار إلى شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وعلى السواحل الشمالية الغربية وعلى شمال الصعيد وعلى جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس مائل للحرارة في أول الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة غدا كالتالي:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 36

درجة الحرارة الصغرى:  23

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 35

درجة الحرارة الصغرى: 22

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:36

درجة الحرارة الصغرى: 24

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 37

درجة الحرارة الصغرى: 23

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:40

درجة الحرارة الصغرى:27


يذكر أن فصل الربيع هو فصل تقلبات جوية حادة وسريعة حيث تتكون المنخفضات الخماسينية يصاحبها رياح جنوبية غربية نشطة وهو ما يعرف (رياح الخماسين) والتي تكون مثيرة للرمال والأتربة وتؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية على الطرق ويصاحب ذلك موجات شديدة الحرارة، ثم يحدث انقلاب حراري وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة قد يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد.

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