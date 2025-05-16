انطلاق قافلة الواعظات للسيدات بمساجد غرب المنصورة (صور)

انطلقت قافلة الواعظات للسيدات بمساجد غرب المنصورة وكان الحديث بعنوان "فضل الحج وأنواع الإحرام ".

لقوافل نشر الفكر الوسطي والتصدي لكافة مظاهر التراجع القيمي

تأتي القوافل في إطار عناية وزارة الأوقاف بالمرأة وضمن جهودها في نشر الفكر الوسطي والتصدي لكافة مظاهر التراجع القيمي والاخلاقي.

وذلك تحت رعاية الدكتور أسامة السيد الأزهري وزير الأوقاف، وبإشراف الشيخ خالد خضر وكيل أول الوزارة رئيس القطاع الديني، وبمتابعة الدكتور محمد عوض حسانين وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية.

وكانت أطلقت وزارة الأوقاف 10 قوافل دعوية للواعظات بمديريات أوقاف (القاهرة - الجيزة – الشرقية - الغربية -أسيوط - دمياط - البحيرة - المنوفية - الدقهلية - المنيا)، اليوم الجمعة، الموافق 20 من ديسمبر 2024، بعنوان "ظاهرة التسرب من التعليم.. أسبابها وسبل التصدي لها".

وتم استقبال الواعظات بحفاوة بالغة وإقبال كبير على دروسهن.

يأتي ذلك في إطار عناية الأوقاف بدور المرأة وإشراكها في الأنشطة الدعوية، ضمن النشاط الدعوي والعلمي والتثقيفي للوزارة.

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