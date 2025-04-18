الجمعة 18 أبريل 2025
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أوقاف الدقهلية تفتتح مسجدين بعد صيانتهما (صور)

افتتاح مسجدين بالدقهلية
افتتاح مسجدين بالدقهلية

افتتحت اليوم الجمعة مديرية الأوقاف بالدقهلية مسجدين في إطار خطة وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله.

وجاء ذلك تحت رعاية الدكتور أسامة السيد الأزهري وزير الأوقاف وبإشراف مباشر من الشيخ خالد خضر وكيل أول الوزارة رئيس القطاع الديني، وبمتابعة الدكتور محمد عوض حسانين وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية.

وشمل صيانة مسجد: عبد المجيد إسماعيل، قرية شبرا سندي – مركز السنبلاوين؛ مسجد جبر، قرية ميت تمامة مركز منية النصر.

وقامت  الإدارات بمتابعة الافتتاح وأداء خطبة الجمعة، حيث حددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة اليوم 18 أبريل 2025 الموافق 20 شوال 1446 بعنوان “إِذَا اسْتَنَارَ العَقْلُ بِالعِلْمِ أَنَارَ الدُّنْيَا”.

وقالت وزارة الأوقاف إن الهدف من هذه الخطبة هو توعية الجمهور بأهمية العلم ودوره في بناء الإنسان، علمًا بأن الخطبة الثانية تتناول مواجهة الأفكار والمعتقدات الخرافية.

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