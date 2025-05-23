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أسعار الأسماك من 40 حتى 100 جنيه، استمرار أسواق اليوم الواحد في الدقهلية

سوق اليوم الواحد
سوق اليوم الواحد بالمنصورة، فيتو

تشهد محافظة الدقهلية استمرار أسواق اليوم الواحد “الجمعة والسبت” كل أسبوع بمدينة المنصورة، وتحظى بإقبال كبير بين المواطنين لفرق الأسعار.

استمرار انطلاق أسواق اليوم الواحد في الدقهلية 

وأكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، استمرار انطلاق سوق اليوم الواحد، بشارع قناة السويس بالمنصورة، يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، استجابة لطلب المواطنين، وتوفير المنتجات الغذائية المختلفة بأسعار تنافسية، تلائم دخل الأسر المتوسطة ومحدودي الدخل، للمساهمة في رفع الأعباء، بالتنسيق مع وزارة التموين.

أسعار مخفضة تصل لأكثر من 30%

وأكد محافظ الدقهلية، أن السلع المختلفة المعروضة بأسواق اليوم الواحد، تباع بأسعار مخفضة تصل لأكثر من 30%، وأثنى على الجهات المشاركة في تنظيم السوق، من الوحدات المحلية والمديريات الخدمية ولجان المتابعة

 وأضاف أنه إلى جانب سوق اليوم الواحد، ومن أجل توفير مختلف السلع والمنتجات الغذائية، تم التوسع في منافذ أمان، ومستقبل مصر، ومنافذ ضد الغلاء، ومنافذ الخضروات والفاكهة، بمراكز ومدن المحافظة لتيسير حصول المواطنين على احتياجاتهم من السلع المختلفة.

أسعار الأسماك من 40 حتى 100 جنيه

من جهته أكد المحاسب علي حسن مدير مديرية التموين، أن السوق يعمل يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، ونظرا لإقبال المواطنين، يتم زيادة كميات السلع المعروضة بما يواكب الزيادة في الطلب، كما يتم بيع أنواع من اللحوم والدواجن المجمدة والبلدي، بالإضافة إلى منتجات منافذ بيع مستقبل مصر، كما تباع أنواع مختلفة من الأسماك يوم الجمعة من كل أسبوع بأسعار تتراوح من 40 جنيها حتى 100 جنيه.

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