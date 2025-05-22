محافظ الدقهلية ووزير الرياضة يفتتحان الممشى الجديد والتراس الاجتماعي على النيل

افتتح اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الممشى الجديد وتراس اجتماعي على النيل بنادي الحوار الرياضي بالمنصورة.

محافظ الدقهلية ووزير الشباب والرياضة يفتتحان الممشى الجديد والتراس الاجتماعي علي النيل بنادي الحوار

وذلك بحضور الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، والمحاسب صفوت فودة رئيس مجلس إدارة النادي، والنائب وحيد فوده عضو مجلس النواب، والنائب طارق عبد الهادي عضو مجلس الشيوخ، والنائبة ولاء عبد الفتاح عضو مجلس النواب، والدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وأعضاء مجلس إدارة النادي.

وأكد محافظ الدقهلية أن هذه الزيارة أسعدت أهل الدقهلية جميعا بكافه طبقاتهم وأطيافهم، لافتتاح عدد من المنشآت الرياضية لدعم منظومة الرياضة بالدقهلية، وأن هذا الصرح الرياضي في نادي الحوار يمثل نقطه مضيئة في الدقهلية بالإضافة إلى نادي جزيرة الورد بالمنصورة وغيرهما، بما يوفر خدمة لائقة لأبناء المحافظة وتنوع في المنشآت.

وأشار محافظ الدقهلية إلى أن أهل الدقهلية لديهم غيره وحميه تجاه هذه محافظتهم التاريخية العريقة، ويعملون بكل إخلاص لرفع اسمها عاليا خفاقا، وأوجه تحية شكر وتقدير واجبة لأعضاء مجلس إدارة نادي الحوار على هذا العطاء والجهود المبذولة للارتقاء وتطوير هذا الصرح الرياضي العظيم.

الشباب هم الأمل والمستقبل والظهر والسند للقيادة السياسية في ظل بناء الجمهورية الجديدة

وأكد محافظ الدقهلية أن الشباب هم الأمل والمستقبل والظهر والسند للقيادة السياسية في ظل بناء الجمهورية الجديدة التي تحمل معها آفاق واسعة من الرخاء والازدهار ليس في الدقهلية وحدها بل في ربوع محافظات مصر في ظل القيادة الحكيمة والرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

من جهته أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على شكره العميق وتقديره لجهود محافظ الدقهلية التي لمسها، وعلى المشروعات الرياضية والخدمية والتنموية والاجتماعية والثقافية والاجتماعية المتنوعة التي يسعى لتنفيذها على أرض محافظة الدقهلية لتوفر خدماتها لأبناء هذه المحافظة العريقة، وتقديره للقائمين على نادي الحوار.

الشباب فهم أمل مصر ورجالها في المستقبل

وأضاف وزير الشباب والرياضة أننا جميعا نعمل لهدف واحد هو توفير الخدمات اللازمة للمواطنين في جميع أنحاء البلاد، وخاصة مشروعات الشباب فهم أمل مصر ورجالها في المستقبل، وهم حاضر هذه الأمة ووجدان الوطن.

افتتاح معرض المنتجات والمشغولات اليدوية "بشبابها في ظهرك"

على جانب آخر وعلى هامش افتتاح ممشى وتراس نادي الحوار الرياضي، افتتح محافظ الدقهلية ووزير الشباب والرياضة معرض المنتجات والمشغولات اليدوية "بشبابها في ظهرك" الذي يعرض العديد من المنتجات والمقام بالنادي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.