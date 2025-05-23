الجمعة 23 مايو 2025
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خارج الحدود

تركيا تعتقل عشرات العسكريين لصلتهم بانقلاب 2016

الجيش التركي
الجيش التركي

أصدر الادعاء العام في تركيا، اليوم الجمعة، أوامر اعتقال بحق 63 عسكريا في الخدمة الفعلية بسبب ارتباطهم بجماعة متهمة بمحاولة انقلاب في عام 2016.

وقال مكتب المدعي العام في إسطنبول إن من بين المشتبه بهم أربعة ضباط برتبة كولونيل ينتمون إلى الجيش والبحرية وسلاح الجو والدرك.

وأسفرت المداهمات التي تم تنفيذها في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة في جميع أنحاء البلاد عن اعتقال 56 مشتبها بهم.

وتقول تركيا إن المعتقلين مرتبطون بفتح الله غولن المتهم بتدبير الانقلاب الفاشل.

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تركيا انقلاب 2016 عشرات العسكريين الادعاء العام محاولة انقلاب

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