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ساخرون

ساخرون، غراب البين يكتب: احترموا المواطن المصري

غراب البين، فيتو
غراب البين، فيتو

بعد يوم طويل من اللف والدوران والمرازية فى خلق الله.. قررت أريح جتتى ساعتين.. وقفت على سور بلكونة الست أم كمال وانكمشت بين جناحىّ.. وقبل أن أغمض عينى سمعت صوتا يأتى من السوبر ماركت أسفل البلكونة لشاب يطلب نوع من الجبن المستورد، فيقول له زبون آخر: ياخى عيب عليك.. المفروض تشجع المنتج المصرى.. عندك أنواع الجبنة المصرية كتير أهه.. 

 

وهنا عرفت أن أم الليلة دى مفيش فيها نوم.. فوقفت على قدمى ونفشت ريشى وأخذت أنعق بأعلى صوتى “قاق قاق” فراح الشاب وباقى زبائن السوبر ماركت يهشوننى ويقولون لى: غور من هنا يا غراب البين جبتلنا النكد والفقر.. 

 

فهربت مسرعا ولسان حالى يقول: بقا أنا اللى جبتلكم النكد والفقر أم أنكم من تنكدون على أنفسكم بتدخلكم فى شئون غيركم لمجرد أنكم تقلدون تقليدا أعمى دون فهم أو إدراك؟! 

طب يعنى إيه بتطلب منه يشجع المنتج المصرى فى حين أن معظم أصحاب مصانع الجبنة بأنواعها ينتجون أردأ أنواع الجبنة للمواطن المصرى؟! يعنى إيه الألبان ليس بها قشطة ولا زبدة كما كانت وحضرتك عايز المواطن يشجع منتجك المصرى؟! يعنى إيه اللانشون والبسطرمة وحتى المخلل بيتصنع تحت بير السلم وأنت بتطلب من المواطن يشجع المنتج المصرى؟! 

 

ساخرون، غراب البين يكتب: الطماعين والاستغلاليين فى عالم البنى آدمين

ساخرون.. غراب البين يكتب: البنى آدمين أصبحوا غشاشين

 

المفروض صاحب المصنع هو اللى يشجع المواطن وينتج له مُنتج مُحترم.. علشان المواطن يحترم مُنتج بلده، وبالتالى يشجعه ويدعمه ويكُف عن شراء المستورد، أما صحيح شوية بنى آدمين طماعين.. بيعرفوا اللى ليهم ومش عايزين يعملوا اللى عليهم!

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