إصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة بطريق مرسى علم - إدفو بأسوان

أصيب 5 أشخاص، صباح اليوم، الجمعة، فى حادث انقلاب سيارة نقل على طريق "مرسى علم - إدفو" الرابط بين بين محافظتى أسوان والبحر الأحمر، وتم الدفع بسيارات الإسعاف ونقل المصابين الى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

انقلاب سيارة نقل

تلقى مدير أمن أسوان اللواء محمد أبو الليل إخطارًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة نقل، على طريق "مرسى علم - إدفو" الرابط بين محافظتى أسوان والبحر الأحمر، بالقرب من الكيلو 13، وتم الدفع بـ4 سيارات إسعاف لموقع البلاغ.

وأسفر الحادث عن إصابة كل من أحمد محمد الفضل، 30 سنة، مصاب باشتباه كسر بمفصل القدم اليسرى وكدمات، فرح عوض السيد فضل، 28 سنة، مصابة باشتباه كسر بالقدم اليسرى وكدمات، عبير محمد، 23 سنة، كدمات بالجسم، أحمد عبد الله حسين، 18 سنة، جروح بالساق اليمنى وكدمات، على محمد سعد، 21 سنة، اشتباه كسر بالعمود الفقرى.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى النيل التخصصى بمدينة إدفو، لتلقى الرعاية الطبية اللازمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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