الجمعة 23 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

البابا تواضروس يستقبل خدام الولايات المتحدة الأمريكية

البابا تواضروس
البابا تواضروس

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة، مجموعة من شباب من كنيسة القيامة المجيدة والقديس مار مرقس الرسول بشيكاغو، بالولايات المتحدة الأمريكية، الذين جاءوا إلى مصر الأسبوع الماضي، برفقة الأب القس چورچ قلدس كاهن الكنيسة، لتقديم خدمات تعليمية وتوعوية في عدد من الكنائس بمناطق مختلفة.

وأعرب قداسة البابا تواضروس الثاني، عن سعادته بحماس الشباب واستعدادهم للخدمة، كما حرص على التعرف على توقعاتهم بشأن ما سيقدمونه من خدمات، وكذلك انطباعاتهم عن الأماكن الأثرية التي زاروها وكذلك بعض المعالم الكنسية التي مروا بها حتى الآن. وفي الختام أهداهم بعض الهدايا التذكارية وباسبور مكتب HIGH.

يذكر أن الزيارة الخدمية، تمت بالتنسيق بين إيبارشية جنوبي الولايات المتحدة الأمريكية ومكتب "HIGH" المختص بالتواصل بين ايبارشيات الكنيسة القبطية في الخارج وبين المناطق الأكثر احتياجًا للخدمة في الإيبارشيات بمصر، وهو المكتب الصادر به قرار من المجمع المقدس بجلسته المنعقدة في شهر مارس من عام ٢٠٢٤، ويحمل المكتب اسم "HIGH" اختصارًا لعبارة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

البابا تواضروس الولايات المتحده الامريكيه البابا تواضروس الثاني كنيسة القيامة المجيدة

الأكثر قراءة

بث مباشر لـ نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد الريف المصري بالمنيا

قراران جمهوريان مهمان وتكليفات رئاسية حاسمة للحكومة ورسائل خير للمصريين

عبد الله السعيد يهدد مستقبل الرمادي في الزمالك، اعرف التفاصيل

الضاني يرتفع والبتلو ينخفض، أسعار اللحوم اليوم الجمعة في الأسواق

رسميًا، ريال مدريد يعلن رحيل كارلو أنشيلوتي

ارتفاع أسعار الفراخ اليوم الجمعة 23 مايو 2025

وقف حرب غزة أبرزها، رسائل قوية من السيسي لقادة العرب وبريطانيا وباكستان وكبير مستشاري ترامب

البريد المصري يحذر المواطنين من حملات احتيال إلكترونية جديدة

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الأرز في السوبر ماركت اليوم الجمعة

سعر السكر اليوم الجمعة 23 مايو 2025

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم

سعر السكر اليوم الخميس 22 مايو 2025 داخل الأسواق والمحلات

المزيد

انفوجراف

الإدارات التعليمية المطلوب بها وظائف معلم مساعد رياضيات بالأزهر الشريف 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية تناول العسل الأبيض في المنام وعلاقتها بتحقيق أمنية طال انتظارها

فضل الصلاة على النبي يوم الجمعة

ماذا يفعل الحاج إذا تجاوز الميقات دون الإحرام؟ الأزهر للفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية