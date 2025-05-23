البابا تواضروس يستقبل خدام الولايات المتحدة الأمريكية

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة، مجموعة من شباب من كنيسة القيامة المجيدة والقديس مار مرقس الرسول بشيكاغو، بالولايات المتحدة الأمريكية، الذين جاءوا إلى مصر الأسبوع الماضي، برفقة الأب القس چورچ قلدس كاهن الكنيسة، لتقديم خدمات تعليمية وتوعوية في عدد من الكنائس بمناطق مختلفة.

وأعرب قداسة البابا تواضروس الثاني، عن سعادته بحماس الشباب واستعدادهم للخدمة، كما حرص على التعرف على توقعاتهم بشأن ما سيقدمونه من خدمات، وكذلك انطباعاتهم عن الأماكن الأثرية التي زاروها وكذلك بعض المعالم الكنسية التي مروا بها حتى الآن. وفي الختام أهداهم بعض الهدايا التذكارية وباسبور مكتب HIGH.

يذكر أن الزيارة الخدمية، تمت بالتنسيق بين إيبارشية جنوبي الولايات المتحدة الأمريكية ومكتب "HIGH" المختص بالتواصل بين ايبارشيات الكنيسة القبطية في الخارج وبين المناطق الأكثر احتياجًا للخدمة في الإيبارشيات بمصر، وهو المكتب الصادر به قرار من المجمع المقدس بجلسته المنعقدة في شهر مارس من عام ٢٠٢٤، ويحمل المكتب اسم "HIGH" اختصارًا لعبارة

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