البابا تواضروس: منطقة أبو مينا الأثرية بقعة مقدسة على أرض مصر

قال قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن منطقة أبو مينا الأثرية هي بقعة مقدسة على أرض مصر شهدت آلاف المعجزات، ويفتخر بها جميع المصريين، مسلمين ومسيحيين، مضيفًا أن المكان يُعد مقصدًا سياحيًّا وروحيًّا عالميًّا، ويُجسد رسالة وطنية وثقافية وروحية متكاملة، لما يحمله من تاريخ طويل، حيث كانت تُعرف في القرن السادس بالمنطقة المرمرية، وكانت مكسوة بالرخام.

وتفقد قداسة البابا تواضروس الثاني منطقة "أبو مينا" الأثرية غرب الإسكندرية، والتي يقع في داخلها دير الشهيد مار مينا العجائبي، بمشاركة وزير السياحة والآثار السيد شريف فتحي، والفريق أحمد خالد حسن محافظ الإسكندرية، والسيدة نوريا سانز مديرة المكتب الإقليمي لليونسكو بالقاهرة، وعدد من كبار مسؤولي الآثار والسياحة في مصر.

الأديرة القبطية

وأكد قداسة البابا تواضروس الثاني أن الأديرة القبطية تُمثل طاقة مضافة للمجتمع، مشيرًا إلى أن الراهب في نظام الرهبنة القبطية لا ينعزل عن مجتمعه، بل يُخصص وقته للعبادة والدراسة والعمل، ويُقدم إنتاجًا فكريًّا وروحيًّا يستفيد منه الوطن كله. كما أشار إلى أن من بين رهبان "أبو مينا" خرج سبعة رهبان في القرن الرابع إلى أيرلندا وبشّروا فيها، ولا تزال كنيسة تحمل اسمهم هناك.

وتأتي الزيارة في إطار اهتمام الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالحفاظ على مواقع التراث، خاصة القبطية منها، حيث تُنفذ الدولة بالتعاون مع الدير واليونسكو خطة لحماية الموقع من المياه الجوفية، تمهيدًا للبدء في مشروع ترميمه بعد عام من الآن. وتُشارك في المشروع وزارات السياحة والآثار والزراعة، التي قامت بتحويل نظام الري في المنطقة من الغمر إلى التنقيط، وإنشاء مصارف لتصريف المياه، إضافة إلى إزالة الحشائش والعوائق التي كانت تعطل الأعمال.

وخلال الجولة، استمع البابا تواضروس الثاني والحضور إلى شرح مفصل عن تاريخ مدينة "أبو مينا"، التي تعود إلى نهاية القرن الثالث الميلادي واستمرت عامرة حتى القرن التاسع، وتضم مذبح الكنيسة الأثرية، وقبر الشهيد مار مينا، والمعمودية، وبقايا المدينة القديمة.

وأعرب وزير السياحة والآثار عن تقديره لجهود الكنيسة والدير والدولة في حماية الموقع، مؤكدًا أن الرئيس السيسي يتابع المشروع باهتمام شخصي، ضمن خطة أشمل لتطوير المناطق التراثية في مصر. بينما شدد محافظ الإسكندرية على أن "أبو مينا" تستقبل ٨.٥ مليون زائر سنويًّا، ما يجعل تطويرها ضرورة وطنية.

من جانبها، قالت ممثلة اليونسكو: "نحن هنا للاحتفال بروح الشراكة.. أبو مينا أكثر من مجرد موقع تاريخي، إنه شهادة حية على مرونة التراث وقوة الإدارة الجماعية"، مضيفة أن الحفاظ على الموقع مسؤولية مشتركة لحمايته للأجيال القادمة.

وعقب الزيارة الميدانية، قام قداسة البابا ووفده بزيارة دير الشهيد مار مينا، حيث تفقد الكاتدرائية ومزار البابا كيرلس السادس، وكان في استقباله الأنبا كيرلس آڤا مينا أسقف ورئيس الدير، كما حضر شيخ القبيلة المقيمة حول الدير للترحيب بالبابا وضيوفه.

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