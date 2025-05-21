محافظا دمياط وقنا يشاركان في ورشة التنمية الاقتصادية المحلية برأس البر

شهدت مدينة رأس البر فعاليات اليوم الثاني من ورش عمل "استراتيجية التنمية الاقتصادية المحلية لمدينتي دمياط وقنا"، والتي ينظمها برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "UN-Habitat"، وذلك بمشاركة الأستاذ الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، والدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، والدكتورة يمنى البحار نائب وزير السياحة والآثار.

مشاركة واسعة من ممثلي الوزارات والهيئات المعنية

حضر الجلسات أيضًا كل من؛ المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط، والمهندس خالد صديق مدير صندوق التنمية الحضرية، واللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة، والدكتور عمرو حنفي مستشار المحافظ والمتحدث الرسمي، والدكتورة نهال المغربل الخبيرة الاقتصادية، والدكتور شريف منصور مستشار وزير المالية، إلى جانب الدكتورة إلهام قاسم المدير الوطني لمشروع "حيّنا" بالهيئة العامة للتخطيط العمراني، وعدد من ممثلي الوزارات والإدارات المختصة.

التركيز على التطوير العقاري وأساليب التمويل الحديثة

بدأت فعاليات اليوم الثاني بجلسة ناقشت قطاع التطوير العقاري وطرق التمويل غير التقليدية، حيث استعرض المهندس خالد صديق جهود صندوق التنمية الحضرية، مشيرًا إلى دوره في تطوير المناطق العشوائية، وخاصة مشروعات تطوير شمال وجنوب الصيادين برأس البر، ضمن خطة تنمية عواصم المحافظات.

ورش عمل "استراتيجية التنمية الاقتصادية المحلية لمدينتي دمياط وقنا

من جانبه، أكد محافظ دمياط سعي المحافظة لإطلاق مشروعات تنموية جديدة بالتعاون مع الصندوق، مستفيدين من التجارب الناجحة التي طرحتها ورشة العمل لتطوير مناطق واعدة ورفع كفاءتها.

دمياط مؤهلة لاستضافة المؤتمرات والمعارض النوعية

وفي جلسة ناقشت دور قطاعات المعارض واللوجستيات في دعم الاقتصاد المحلي، أشار الدكتور أيمن الشهابي إلى ما تمتلكه دمياط من مقومات تؤهلها لتكون منصة دائمة للمعارض والمؤتمرات المتخصصة. واستعرض تجربة مهرجان دمياط الأول الذي أُقيم في نوفمبر 2024 وحقق نجاحًا كبيرًا على المستويين المحلي والدولي.

وأعلن "الشهابي" أن محافظة قنا ستكون ضيف شرف النسخة الثانية من المهرجان في إطار التوأمة بين المحافظتين.

استعراض نتائج الورشة ومناقشة أوجه التعاون الدولي

اختتمت الورشة بمناقشة نتائج الجلسات والخطوات المقبلة، كما تم بحث آليات التعاون الدولي في تنفيذ استراتيجية التنمية الاقتصادية المحلية، بدعم من أمانة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية، وبالتعاون بين وزارة الإسكان وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية.

تكريم محافظ دمياط وتأكيد على استكمال مسيرة التنمية

في ختام الورشة، تسلم الدكتور أيمن الشهابي درعًا تذكاريًا من الدكتور شريف منصور، مستشار وزير المالية، تكريمًا لجهوده في دعم التنمية المحلية. وأكد "الشهابي" أن الورشة شكلت منصة مثمرة لتبادل الخبرات، ووضعت أساسًا علميًا لاستراتيجية تنمية اقتصادية واقعية وقابلة للتنفيذ تخدم أهالي دمياط وقنا.

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