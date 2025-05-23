الجمعة 23 مايو 2025
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أخبار مصر

غرامة التأخير في دفع فاتورة عدادات الكهرباء القديمة

عدادات الكهرباء،
عدادات الكهرباء، فيتو
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جدد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، تحذيره للمواطنين لعدم التأخير في دفع فاتورة عدادات الكهرباء القديمة لمدة 30 يوما لعدم تطبيق غرامات تأخير بنسبة 7% من إجمالي قيمة الفاتورة في حال عدم السداد في الموعد المحدد.

خطوات حساب فاتورة شهر مايو 

وقالت الوزارة: إن المواطنين الذين لم يسددوا فاتورة شهر أبريل والتي يجري تحصيلها خلال شهر مايو الجاري سيواجهون غرامة بنسبة 7% إذا لم يتم الدفع قبل نهاية الشهر الجاري وفي حالة استمرار التأخر لشهر إضافي، فسيتم رفع العداد واستبداله بـ عداد مسبق الدفع.

قدم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك قدم عدة نصائح للمواطنين لخطوات التعامل مع العدادات مسبوقة الدفع في حالة عدم قبول كارت الشحن.

خطوات التعامل مع العدادات في حالة عدم قبول كارت الشحن 

جاءت النصائح التي قدمها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك للمواطنين كالتالي:

-  وجود شحنة بالكارت لم يتم تفريغها بالعداد.
- الحاجة إلى تحديث أو تنشيط الكارت.
- تلف الكارت.
- استخدام كارت شحن لا يخص العداد أو الشركة التابعة له.

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