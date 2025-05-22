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أخبار مصر

وزير الكهرباء: نستهدف تأمين استمرارية التيار وتحسين جودة الخدمات

الدكتور محمود عصمت
الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة

واصل الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، جولاته التفقدية وزياراته الميدانية إلى مواقع العمل والإنتاج، حيث قام بزيارة مفاجئة إلى فرع شبكات وإيرادات القاهرة الجديدة التابع لشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء.

الجولات الميدانية لتفقد شركات الكهرباء

وخلال الزيارة تابع وزير الكهرباء سير العمل والوقوف على الواقع الفعلي لمعدلات الأداء والتواصل مع المشتركين من خلال مراكز خدمة العملاء ومنظومة الشكاوى وتحسين جودة الخدمات والتغذية الكهربائية وتأمين استمرارية التيار ومواجهة السرقات والتعدي على التيار الكهربائي، وكذلك مراجعة موقف الطاقة الكهربائية المشتراة والمباعة ومعدلات الفقد بمختلف أنواعه.

واستهل الدكتور محمود عصمت الزيارة الميدانية بتفقد القطاعات المختلفة، ومركز خدمة العملاء ومخازن قطع الغيار والمهمات الاحتياطية، واستمع إلى شرح تفصيلي من مسئولي التشغيل، حول معدلات الطاقة المشتراة والمباعة ونسب الفقد الفني والتجاري ومقارنتها بالفترة الزمنية خلال العام الماضى، وكذلك معدلات الزيادة فى الأحمال خلال الأسابيع الماضية، وتوفير التغذية الكهربائية المستقرة فى نطاق العمل.

 وناقش الدكتور عصمت معدلات الأعطال والتقارير الخاصة بمتابعتها ونوعية كل عطل وتكرارها وأسباب ذلك، وسرعة الاستجابة للبلاغات ونسبة التحصيل والمتأخرات وعمل لجان التفتيش لمواجهة سرقة التيار ومحاضر الضبطيات والمخالفات ومقارنتها بنسبة الفقد فى كل منطقة، وشملت الزيارة تفقد إدارات الشبكات والشئون التجارية والإدارة العامة لنظم التحكم والاتصالات، ومركز خدمة العملاء ومتابعة كيفية تقديم الخدمة والالتزام بمعايير الجودة من خلال حساب الوقت الذي يحتاجه المشترك للحصول على الخدمة التي يطلبها والفترة الزمنية التي يقضيها داخل المركز والتعامل مع شباك واحد فقط للحصول على مايريد، وراجع الدكتور محمود عصمت، الكيفية التى يتم من خلالها تنفيذ الاجراءات للتيسير على طالبى الخدمة

الوقوف على الواقع الفعلي لكيفية تقديم الخدمات ومجريات التشغيل

وقال الدكتور محمود عصمت: إن الزيارات الميدانية غير المخططة إلى فروع الشبكات والإيرادات تستهدف الوقوف على الواقع الفعلي لكيفية تقديم الخدمات ومجريات التشغيل، لاسيما خلال فصل الصيف، مضيفا أن المواطن من حقه الحصول على خدمة لائقة تتناسب وحجم الدعم الذى توفره الدولة لتطوير قطاع الكهرباء في إطار خطة إعادة البناء التي يجرى تنفيذها في جميع القطاعات، مشيرا إلى مواصلة العمل على نشر ثقافة ترشيد استهلاك الكهرباء، وهو ما يتطلب تضافر كافة الجهود وشراكة مع المشتركين لتحقيق الهدف، موضحا ان جودة وكفاءة التشغيل وزيادة العائد على وحدة الوقود المستخدم من الطاقة المولدة وتحسين مستوى الخدمات الكهربائية المقدمة أحد أهم الأهداف التي يجرى العمل عليها ومتابعتها ميدانيا.

وأوضح الدكتور محمود عصمت أن المراجعة الدقيقة لمعدلات الأحمال فى كل منطقة عملية مستمرة في إطار خطة التشغيل لرصد المتغيرات والتحقق من مسبباتها، مؤكدا اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحد من ظاهرة الحصول على الكهرباء بطرق غير قانونية بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، مؤكدا أن الكفاءة في التشغيل وتقديم خدمات تلبي طموحات المشتركين وكذلك تغيير مؤشرات الأداء الخاصة بكافة الشركات من أهم معايير تقييم الأداء في الشركات التابعة.

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