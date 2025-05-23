لغير العملاء، خطوات الاشتراك في المحفظة المالية ببنك القاهرة

أوضح بنك القاهرة أنه يمكن لغير العملاء في البنك الاشتراك فقط من خلال فروع البنك في المحفظة الإلكترونية.

وقال مسئولو بنك القاهرة أن الخطوات للاشتراك في المحفظة لغير العملاء بالبنك تشمل ما يلي:

يتم زيارة أى فرع من فروع بنك القاهرة.

يتم مليء طلب الإشتراك في الخدمة والتوقيع على الشروط والأحكام.

عند ملء استمارة الاشتراك بفرع البنك يمكنك إضافة و ربط جميع بطاقات بنك القاهره (ميزة وماستركارد) بحد أقصى 2 بطاقه.

سيقوم موظف البنك بتسجيل بياناتك على النظام.

سوف تستقبل رسالة على هاتفك المحمول يحتوى على رابط التطبيق لتحميل تطبيق ""القاهرة كاش"" على هاتفك المحمول من أي من المتاجر المتاحة Google Play أو Huawei AppGallery أو Apple Store

المستندات المطلوبة:

أصل وصورة البطاقة الشخصية

رقم هاتف المحمول مسجل ببيانات العميل لدى شركة المحمول التابع لها.

هذه الخدمة متوفرة للمصريين فقط في الوقت الحالي

ويسعى بنك القاهرة لتقديم خدمات جديدة ومتنوعة تناسب متطلبات عملائه، وتجذب شرائح عديدة له خلال الفترة الحالية، ولعل من تلك الخدمات إمكانية استلام العملاء الحوالات من الخارج عبر خدمة الموبايل كاش في بنك القاهرة.

سحب الحوالة من ماكينات بنك القاهرة

وأوضح البنك أنه يمكن حاليا لعملاء بنك القاهرة سحب الحوالة الخارجية من خلال ماكينات الصراف الآلي الخاصة ببنك القاهرة، التي تحمل شعار شبكة ميزة أو من فروع شركة أمان / فوري في جميع أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى الاستفادة بخدمات المحفظة وأكثر من 300 خدمة دفع تسهل للعملاء معاملاتهم اليومية.

كشف بنك القاهرة عن نسبة استقطاع العمولة في الحوالات الواردة بالعملة الأجنبية من شركات الصرافة بالخارج والتي يتم صرفها للمستفيد نقدًا.

وقال بنك القاهرة إن النسبة المستقطعة بشباك الفرع تتم طبقًا للاتفاقيات المبرمة مع شركات الصرافة حيث يتم استقطاع العمولة عن طريق إدارة الحوالات المركزية آليا.



وبالنسبة في الحوالات الواردة بالجنيه المصري من المراسلين أو شركات الصرافة بالخارج ويتم دفعها للمستفيد بالجنيه المصري نقدًا بشباك الفرع فهي تتم طبقا للاتفاقيات المبرمة مع شركات الصرافة حيث يتم استقطاع العمولة ان وجدت عن طريق إدارة الحوالات المركزية آليًّا.



كما أن إضافة التحويلات الواردة لحسابات العملاء طرف البنك بالعملة الأجنبية بالسويفت 5 دولارات أمريكية أو ما يعادلها بالعملات الأخرى عن كل حوالة واردة سويفت ومصاريف المراسل الخارجي إن وجدت وتستقطع من مبلغ التحويل والتحويلات الواردة باستخدام الشبكة المحلية (ACH) كطلب العميل بالدولار الأمريكي 5 دولارات أمريكية والتحويلات الواردة باستخدام الشبكة المحلية (ACH) كطلب العميل باليورو:

5 يورو.

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