بالزغاريد ودموع الفرحة، انطلاق حجاج المستوى الثاني من حجاج الجمعيات الأهلية بالقليوبية (صور)

انطلق، اليوم الجمعة، حجاج المستوى الثاني من حجاج الجمعيات الأهلية بالقليوبية، لمطار القاهرة، لأداء فريضة الحج لموسم 1446هـ – 2025م، وذلك وسط سعادة عارمة وزغاريد ودموع الفرحة ملأت كل المودعين لذويهم ممن اختارهم الله هذا العام لأداء مناسك الحج من حجاج الجمعيات الأهلية بالقليوبية.

وعمت السعادة الجميع في وداع أول فوج للمستوى الثاني من حجاج الجمعيات الأهلية قبل الانطلاق إلى الأراضي المقدسة لأداء فريضة الحج.

وكشف مصطفى عبد الحميد فرج، مشرف بالمستوى الثاني لحجاج الجمعيات الأهلية بالقليوبية، أنه يبلغ إجمالي عدد حجاج المستوى الثاني لحجاج الجمعيات الأهلية بالقليوبية لهذا العام 137 حاجا وحاجة ممن اختارهم الله لأداء فريضة الحج لموسم 1446هـ – 2025م، حيث جرى اختيار 495 حاجا وحاجة بالمستويات الثلاث لحج الجمعيات الأهلية بالقليوبية، ويشرف عليهم 11 مشرفا منهم 10 مشرفين من الجمعيات ومشرف من الجهة الإدارية التضامن الاجتماعي، من المتقدمين للإشراف على الحج مما تنطبق عليهم شروط الإشراف الموضوعة من قبل المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة.

وأوضح "عبد الحميد"، أن هناك جهودا كبيرة من القائمين على تنظيم الرحلة لتوفير كافة التسهيلات وإنهاء إجراءات السفر فى سهولة ويسر، كما تبادل الحجاج عبارات السرور والفرح قبل التوجه إلى الأراضى المقدسة لأداء فريضة الحج، مشيرا إلى أنه حرصت محافظة القليوبية على توفير كافة سبل الراحة للحجاج وذويهم خلال انتقالهم من المحافظة لمطار القاهرة، كما سيتم تقديم كل العناية والرعاية للحجاج خلال أداء شعائر الحج والعودة إلى أرض الوطن سالمين.

محافظ القليوبية يكلف وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بلجان تيسير الإجراءات

وكان قد كلف المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بمتابعة عمل لجان تيسير الإجراءات على المسافرين وإنهاء كافة المستندات الخاصة بهم والتنسيق مع مديرية الصحة لإنهاء كافة الإجراءات الصحية والتحاليل والاختبارات اللازمة للسفر تسهيلا عليهم، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة للحجاج والتأكد من تناولهم الأمصال والتطعيمات اللازمة والتنسيق مع مديرية الأوقاف فى عمل ندوات توعية وتثقيف بالخطوات الصحيحة لأداء مناسك الحج.

يذكر أنه جرى اختيار 495 حاجًا وحاجة لموسم الحج هذا العام من أبناء القليوبية، مقسمين على 3 مستويات، الأول يضم 90 حاجا وحاجة، والثاني يضم 137 حاجا وحاجة، والثالث يضم 270 حاجا وحاجة، من مُختلف أنحاء المحافظة، ويشرف عليهم 11 مشرفا من هبل الهيئة القومية لتنظيم الحج التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي.

الفوج الثاني لحجاج الجمعيات بالقليوبية،فيتو

الفوج الثاني لحجاج الجمعيات بالقليوبية،فيتو

الفوج الثاني لحجاج الجمعيات بالقليوبية،فيتو

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