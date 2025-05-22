الخميس 22 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

الفوج الخامس من حجاج بيت الله الحرام يغادر ميناء نويبع

ميناء نويبع البحري
ميناء نويبع البحري

غادر ميناء نويبع البحري اليوم الخميس الفوج الخامس من حجاج البر، والذي يضم 812 حاجًا تم نقلهم عبر 19 باص حج على متن العبارة "آيلة"، وسط تنسيق كامل بين الجهات المعنية لتأمين سلاسة وسرعة الإجراءات.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء مهندس محمد عبدالرحيم، رئيس الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، الذي شدد على ضرورة رفع درجة الاستعداد وتوفير جميع التسهيلات اللازمة لضمان راحة الحجاج، وتكثيف أعمال التأمين والتفتيش، والتنسيق المستمر مع كافة الجهات العاملة بالميناء لإنهاء إجراءات السفر في سهولة ويسر.


وبذلك، يرتفع إجمالي عدد الحجاج المغادرين عبر ميناء نويبع حتى اليوم إلى 2037 حاجًا تم نقلهم على متن 47 باص حج، في ظل متابعة دقيقة وتنظيم محكم لتيسير حركة السفر وضمان راحة وسلامة الحجاج. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الهيئة العامة لموانئ البحر الاحمر موانئ البحر الأحمر ميناء نويبع البحري ميناء نويبع

الأكثر قراءة

بعد إحراج رئيس جنوب أفريقيا، علاء مبارك يكشف كمائن ترامب للرؤساء في البيت الأبيض

بث مباشر، الكاف يكشف الشكل الجديد لكأس دوري أبطال أفريقيا

حادث دائري المنيب، مصرع شخص وإصابة 15 آخرين وتفحم سيارة بالكامل (صور)

اليمن يطلق على إسرائيل 37 صاروخًا

السيسي يوجه بمحاسبة المتسببين في مشكلة غش البنزين الأخيرة وعدم تكرارها

بعد نقله إلى المستشفى، طبيب الأهلي يطمئن على حالة إمام عاشور

أخبار مصر: زلزال يضرب مصر وبيان من البحوث الفلكية، نقل إمام عاشور إلى المستشفى، حسم سعر الفائدة، مقتل إسرائيليين بواشنطن

السيسي يوجه الحكومة باتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لضمان استقرار التغذية الكهربائية

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الخميس 22-5-2025 في الأسواق

سعر الأرز اليوم الخميس 22 مايو 2025 في الأسواق

بعد موجة الارتفاعات، آخر تطورات أسعار الذهب صباح اليوم الخميس في الصاغة

استقرار أسعار السكر اليوم الخميس 22-5-2025 بالسوق المحلي

المزيد

انفوجراف

قادرة على إدارة أموالها.. التقرير الطبي للدكتورة نوال الدجوي في قضية الحجر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

برنامج دين حياة، رمضان البيه يوضح تعريف الحج (فيديو)

أحكام المرأة في الحج، الأزهر يحسم الجدل حول أبرز 12 مسالة عن أداء المناسك

تفسير رؤية النمل الأسود في المنام بشارة بكثرة الخير والبركة في الرزق

المزيد
الجريدة الرسمية