الفوج الخامس من حجاج بيت الله الحرام يغادر ميناء نويبع

غادر ميناء نويبع البحري اليوم الخميس الفوج الخامس من حجاج البر، والذي يضم 812 حاجًا تم نقلهم عبر 19 باص حج على متن العبارة "آيلة"، وسط تنسيق كامل بين الجهات المعنية لتأمين سلاسة وسرعة الإجراءات.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء مهندس محمد عبدالرحيم، رئيس الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، الذي شدد على ضرورة رفع درجة الاستعداد وتوفير جميع التسهيلات اللازمة لضمان راحة الحجاج، وتكثيف أعمال التأمين والتفتيش، والتنسيق المستمر مع كافة الجهات العاملة بالميناء لإنهاء إجراءات السفر في سهولة ويسر.



وبذلك، يرتفع إجمالي عدد الحجاج المغادرين عبر ميناء نويبع حتى اليوم إلى 2037 حاجًا تم نقلهم على متن 47 باص حج، في ظل متابعة دقيقة وتنظيم محكم لتيسير حركة السفر وضمان راحة وسلامة الحجاج.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.