الفوج الرابع من حجاج بيت الله الحرام يغادر ميناء نويبع البحري

غادر الفوج الرابع من حجاج البر عبر ميناء نويبع البحري، ويضم 479 حاجًا تم نقلهم على متن 11 باص حج عبر العبارة "آيلة"، وذلك في إطار استمرار تنفيذ خطة التفويج التي وضعتها الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر لتأمين وتيسير سفر الحجاج إلى الأراضي المقدسة.

ويأتي ذلك استكمالًا لتحركات الأفواج السابقة التي انطلقت تباعًا منذ بداية الأسبوع، وفق جدول زمني منسق يضمن سلاسة الإجراءات وسلامة الحجاج. كما يستعد الفوج الخامس للمغادرة على متن نفس العبارة خلال الساعات القادمة.

وشدد اللواء مهندس محمد عبد الرحيم، رئيس الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، على أن جميع وحدات الهيئة تعمل بكفاءة عالية وتنسيق محكم لضمان تفويج آمن ومنتظم، وفقًا لخطة تشغيل اعتمدت على التكامل بين الجهات السيادية والأمنية والطبية والملاحية.

وأضاف أن الهيئة رفعت حالة الاستعداد إلى الدرجة القصوى منذ انطلاق أولى الرحلات، مع المتابعة اللحظية لحركة العبارات وتدفق باصات الحج.



وأكد رئيس الهيئة أن صالات السفر تم تجهيزها بكافة الاحتياجات اللازمة، من أماكن انتظار مكيفة، وخدمات طبية وإرشادية، إلى جانب دعم خاص لكبار السن وذوي الهمم. كما تم تسريع إجراءات الجوازات والتفتيش، بالتنسيق مع الإدارة العامة للجوازات، والجمارك، والحجر الصحي.

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