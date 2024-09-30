طريقة عمل الزلابية، حلوى شرقية هشة ومقرمشة

طريقة عمل الزلابية، الزلابية من الحلوى الشرقية الشهيرة واللذيذة التى لها مذاق مميز وعشاق كثيرون فهى عشة ومقرمشة وتقدم مع العسل أو السكر.

وطريقة عمل الزلابية، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفنن ربات البيوت فى طرق تحضيرها فى المنزل لإسعاد أفراد الأسرة.

وتقدم الشيف سارة أحمد، طريقة عمل الزلابية.

مكونات عمل الزلابية:-

2 كوب دقيق أبيض

ملعقة كبيرة نشا

ملعقة صغيرة خميرة فورية

ملعقة كبيرة سكر

رشة ملح

1 و1/2 كوب ماء دافئ

زيت للقلي

مكونات الشربات

2 كوب سكر

1 كوب ماء

ملعقة صغيرة عصير ليمون

ملعقة صغيرة ماء زهر أو فانيليا (اختياري)

طريقة عمل الزلابية:-

في وعاء عميق، اخلطي الدقيق، النشا، الخميرة، السكر، والملح معًا.

أضيفي الماء الدافئ تدريجيًا مع التحريك المستمر حتى تحصلي على عجينة لينة وسائلة قليلًا.

غطي الوعاء واتركي العجينة تتخمر لمدة ساعة تقريبًا حتى يتضاعف حجمها.

في قدر على النار، ضعي الماء والسكر واتركيهم حتى يغلي المزيج.

بعد أن يذوب السكر ويبدأ القطر في الغليان، أضيفي عصير الليمون واتركيه يغلي لمدة 5-7 دقائق.

أضيفي ماء الزهر أو الفانيليا حسب الرغبة، ثم ارفعي القدر من النار واتركي القطر ليبرد.

سخني كمية كبيرة من الزيت في مقلاة عميقة.

بإستخدام ملعقة أو كيس حلواني، خذي كمية صغيرة من العجينة وضعيها في الزيت الساخن على شكل كرات صغيرة.

قلبي الزلابية باستمرار حتى تكتسب لونًا ذهبيًا مقرمشًا.

أخرجي الزلابية من الزيت وضعيها فورًا في القطر البارد لمدة دقيقة.

قدمي الزلابية ساخنة بعد تصفيتها من القطر، ويمكن تزيينها بالقليل من السكر البودرة أو المكسرات حسب الرغبة.

يمكنك إضافة القليل من الزعفران أو الهيل المطحون إلى القطر لإضفاء نكهة مميزة.

للحصول على زلابية مقرمشة، تأكدي أن الزيت ساخن بدرجة كافية قبل القلي.

الزلابية

ولعمل البسبوسة

مكونات عمل البسبوسة:

لوز شرائح

نصف كوب سكر

3 كوب سميد ناعم

ملعقة صغيرة بيكينج بودر

ربع ملعقة صغيرة ملح

ربع كوب جوز هند ناعم

نصف كوب زبادي

ربع كوب زبد مذاب

شربات بارد

مقادير الشربات

2 كوب سكر

كوب ماء

عصير ليمونة

طريقة عمل البسبوسة:-

نحضر الشربات أولًا حيث نضع مكوناته معًا على النار لمدة 25 دقيقة، ثم نرفعه من على النار ونتركه يبرد.

ثم نضع كل مكونات البسبوسة في وعاء وتقلب مع بعض حتى تتماسك العجينة.

ندهن صينية طحينة ثم نفرد البسبوسة بها وتزين باللوز.

ندخلها الفرن إلى أن يتحمر وجهها.

ثم تخرج ونسقيها بالشربات البارد وتقدم.