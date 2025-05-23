أولى مفاجآت الجزء السادس من مسلسل المداح

أعلن صناع مسلسل المداح تقديم جزء سادس من العمل خلال سباق رمضان 2025، ويتم العمل عليه في الوقت الحالي.

جزء سادس من مسلسل المداح

وعلمت فيتو من أحد العاملين في مسلسل المداح أن الجزء السادس سوف يشهد عودة الدكتور سميح وهي الشخصية التي لعبها الفنان فتحي عبد الوهاب في الجزء الرابع وظهر بها ضيف شرف في الجزء الخامس.

مسلسل المداح 5 الحلقة الأخيرة

وكانت الحلقة الأخيرة من الموسم الخامس لسلسلة المداح قد شهدت تسارعا كبيرا في الأحداث، حيث التفت الشيطاين حول صابر المداح وفى مقدمتهم الملك الأحمر وبنات إبليس ست الحسن وفحيح وخادم بنات إبليس كابوس، فى محاولة منه لإضعاف صابر وسرقة الصولجان.

لكن فوجئ صابر المداح بظهور أجداده ومنهم المنتصر وجاد الله وآخرين، وبالفعل استطاعوا إنقاذ حفيدهم المداح من إيدي الشياطين.

واختتمت الحلقة الأخيرة من مسلسل المداح بإفاقة صابر المداح من مواجهته وأجداده للشياطين ليجد نفسه في المغرب مسافرا من مصر وهو في حالة إغماء.

يذكر أن مسلسل المداح 5 بطولة حمادة هلال، هبة مجدي، دنيا عبد العزيز، خالد سرحان، يسرا اللوزي، سهر الصايغ، محسن محيي الدين، فتحي عبد الوهاب، أحمد بدير، حنان سليمان، محمد علي رزق، تامر شلتوت، غادة عادل، جوري بكر، وخالد الصاوي، تأليف أمين جمال وشريف يسري ووليد أبو المجد، وإخراج أحمد سمير فرج.

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