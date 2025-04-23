قرار قضائي في اتهام شاليمار شربتلي للفنانة هالة صدقي بالشهادة الزور

قررت نيابة جنوب الجيزة الكلية حفظ التحقيقات في اتهام الفنانة هالة صدقي بالشهادة الزور، وهو الاتهام الذي وجهته لها الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي وزوجها المخرج خالد يوسف.

استمعت نيابة جنوب الجيزة الكلية لأقوال الفنانة هالة صدقي، وذلك في إطار البلاغ الرسمي المقدم ضدها من قبل الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي، زوجة المخرج المعروف خالد يوسف، والذي يتضمن اتهامات جدية لهالة صدقي بالشهادة الزور في القضية المتداولة بشأن اتهام المخرج عمر زهران بسرقة مجموعة من المجوهرات التي تخص شاليمار.

وخلال جلسة التحقيق التي استغرقت وقتا مطولا، قامت النيابة بمواجهة الفنانة هالة صدقي بجميع الاتهامات الواردة في البلاغ، حيث أوضحت شاليمار شربتلي أن هالة صدقي قامت بالإدلاء بشهادة تخالف الحقيقة، وتصب في مصلحة المتهم عمر زهران، كما اتهمتها بأنها نسبت التهمة إلى المخرج خالد يوسف، وادعت أنه هو من ارتكب واقعة سرقة المجوهرات الثمينة.

هالة صدقي أنكرت هذه الاتهامات بشكل قاطع

ومن جانبها، أنكرت الفنانة هالة صدقي هذه الاتهامات بشكل قاطع، مؤكدة أمام النيابة أنها لم تتعمد الكذب أو الإدلاء بشهادة غير صحيحة، وإنما تحدثت استنادا إلى معلومات نقلها إليها صديق مقرب من شاليمار نفسها.

وأضافت أن هذا الصديق أخبرها أكثر من مرة قائلا: إن خالد يوسف هو من قام بسرقة المجوهرات، مشيرة إلى أنها عندما طلبت منه رقم محضر السرقة أكثر من مرة، كان يزوّدها في كل مرة برقم مختلف وغير صحيح.

وقد دافعت هالة صدقي عن نفسها مؤكدة أن أركان جريمة الشهادة الزور غير متوافرة في حالتها، لأنها لم تشهد على واقعة لم تحدث، بل تحدثت عن أقوال وردت إليها من مصدر موثوق به بحسب اعتقادها، وأوضحت أن شهادتها لم تكن مؤثرة في مجريات الدعوى القضائية، لأن المحكمة لم تعتمد عليها لا بالإيجاب ولا بالسلب، وبالتالي فإن أقوالها لم يكن لها تأثير على الحكم أو على قناعة المحكمة بالقضية.

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