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ثقافة وفنون

إيرادات حققها فيلم "فأر بـ7 أرواح" في آخر يوم عرض له

فار بـ7 أرواح
فار بـ7 أرواح

واصل فيلم "فار بـ7 ترواح" إيراداته الهزيلة في شباك تذاكر دور العرض السينمائي المصرية، حيث تذيل ترتيب الأفلام أمس الخميس. 

إيرادات فيلم “فار بـ7 ترواح”

وحقق الفيلم أمس إيرادات بلغت 4 آلاف جنيه فقط، الأمر الذي قرر بناء عليه المسؤولين عن توزيع الأفلام رفعه من دور العرض السينمائية بسبب قلة الإيرادات التي حققها  العمل.

أبطال فيلم “فار بـ7 ترواح” 

فيلم "فار بـ 7 ترواح" يعتمد على البطولة الجماعية، وتضم قائمة أبطاله أكثر من 22 نجما، منهم: أحمد فتحي، سليمان عيد، إدوارد، ندى موسى، ويزو، فرح الزاهد، لينا صوفيا، محمد لطفى، محمد رضوان، علاء مرسى، أوتاكا، إبراهيم السمان، شريف حسنى، محمود حافظ، محمد الصاوي، ناجي سعد، طاهر أبو ليلة، نجم الغناء الشاب مصطفى عنبة، دنيا جمعة.

الفيلم قصة محمد فتحي، وسيناريو وحوار محمد فاروق شيبا، وإخراج شادي علي، وتدور أحداثه فى إطار كوميدى.

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