كريم محمود عبد العزيز يروي كواليس كوميدية عن عمله مع والده (فيديو)

قال الفنان كريم محمود عبد العزيز:"أول مرة مثلت مع أبويا محمود عبد العزيز كان في فيلم البحر بيضحك ليه؟، وكان عمري وقتها 7 سنين، وكانوا بيعلموا بروفات في البيت، وكل شوية كان حد يطلع شاي فأنا كنت عايز أطلع الشاي علشان أقعد أسمع بيقولوا إيه".

أول دور تمثيلي لكريم محمود عبد العزيز

وتابع خلال لقائه ببرنامج "فضفضت أوي" المذاع على منصة "واتش إت": "كنت بطلع الشاي وأعطي لكل واحد كوبايته، فسمعت إن فيه طفل في الفيلم فقالولي أنت اللي هتعمله بس لو معرفتش تعمله هيبقى فيه ولد تاني برة، أي حاجة هتلغبط فيها هندخله، فوافقت وروحت معاهم الإسكندرية، وكان المشهد الختامي في آخر الفيلم قاعدين على البحر وبيجي ولد اللي هو أنا وبينده على الفنان نجاح الموجي، أنا كنت مبسوط جدًا وداخل أمثل ومتزن وفجأة لقيت أبويا بيعدي ورايح يقعد في حتة بعيدة فأنا اختليت واتوترت وقلت في سري إنت بعتني وتركتني ولقيت ركبي بترتعش وكإني فقدت الأمان، بس في النهاية عملت المشهد".

كواليس مسلسل محمود المصري ورد فعل محمود عبد العزيز

ولفت: "لما مثلت مع والدي محمود عبد العزيز مسلسل محمود المصري، كنت بحفظ المشهد من وأنا في البيت، علشان محدش يقول أنا متجامل وبتدلع علشان أبويا، وجاء مشهد إن محمود المصري خسر فلوسه كلها فبيودع ابنه وأنا المفروض بدخل وأعطيه الفلوس إللي هو كان بيديهالي كمرتب كحتة جدعنة، ودخلت وبقوله الفلوس دي كنت بتديهالي وأنا دلوقتي مش محتاجها، المهم دخلت وحصل غلط من الكاميرا وهنعيد تاني فتكرر الغلط، وهما بيعيدوا قلت لنفسي الولد ده يتيم وحسه مرهف ومحمود المصري وقف جنبه ليه متخشش وعينك لامعة بس وفعلا عملت كده فعلا، بعدها لقيت بابا بيقولي بتمثل بقى إنت فأنا مردتش، وكررها، وداخل مرغرغ وبتاع وكلت محمود عبد العزيز بقى، فقلت له لأ بحاول أعمل مشهد حلو معاك مش أكتر".





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