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ثقافة وفنون

تعرف على موعد عرض فيلم الجواهرجي لمحمد هنيدي

محمد هنيدي، فيتو
محمد هنيدي، فيتو

قررت الشركة المنتجة لفيلم الجواهرجي الذي يقوم ببطولته الفنان محمد هنيدي عرضه خلال شهر أكتوبر المقبل، بعد أن تم تأجيل عرضه من موسم عيد الأضحى المقبل.

 

وكان قد كشف مصدر من داخل الفيلم أنه كان من المفترض أن يعرض الفيلم بالسينمات خلال موسم عيد الأضحي المقبل، إلا أنه تقرر تأجيل طرحه إلى نهاية شهر يونيو المقبل، ليشارك في موسم الصيف السينمائي.

 

وأضاف المصدر أن القرار جاء بسبب حالة الزخم التي تشهدها السينما خلال موسم عيد الأضحى السينمائي، والذي يشهد عرض أكثر من سبعة أفلام دفعة واحد.

 

شخصية محمد هنيدي في الجواهرجي

ويلعب محمد هنيدي خلال أحداث العمل شخصية "جواهرجي"، ويتعامل مع رجال أعمال، وسيدات المجتمع مما يسبب له خلافات مع زوجته التي تلعب دورها الفنانة منى زكي ضمن أحداث العمل.
 الفيلم من إخراج إسلام خيري، وتأليف عمر طاهر، ويشارك في بطولته تارا عماد، أحمد صلاح السعدني، ولبلبة، واستغرق تصوير الفيلم أكثر من عامين، لانشغال الفنان محمد هنيدي ببعض الأعمال الأخرى وكذلك الفنانة منى زكي.

 

فيلم الجواهرجي

 يجمع فيلم “الجواهرجي” محمد هنيدي ومنى زكي للمرة الثانية، وكانت المرة الأولى قبل 26 عامًا عندما اجتمعا معًا في بطولة فيلم “صعيدي في الجامعة الأمريكية”، وهو الفيلم الذي أسس لشهرتيهما الفنية، وتعتزم الجهة المنتجة تقديم جزء ثانٍ منه.

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محمد هنيدي فيلم الجواهرجي الجواهرجي الفنان محمد هنيدي

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